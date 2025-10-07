القدس في عامَي الحرب.. انتهاكات طالت البشر والحجر والشجر

انتقم الاحتلال الإسرائيلي من الفلسطينيين في القدس وعاقبهم جماعيا كما تعامل مع قطاع غزة ومحافظات الضفة الغربية، بمجرد انطلاق معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023.

ففي الساعات الأولى التي تلت انطلاق هذه المعركة برزت مظاهر عسكرة المدينة التي تمثلت بانتشار ملحوظ في أحياء المدينة بشكل عام، وداخل البلدة القديمة وفي محيطها بشكل خاص، ولم يكن هذا الوجود بهدف "حفظ الأمن" كما تدّعي شرطة الاحتلال بل كُرّس كأمر واقع لتفتيش المقدسيين وهواتفهم والتنكيل بهم على مدار الساعة.

ووثقت الجزيرة نت الانتهاكات التي طالت البشر والشجر والحجر على مدار عامين من الحرب المستمرة على غزة بدءا من الانتهاكات المتعلقة بالحق في الحياة، مرورا بتلك المتعلقة بسلب الحريات، وانتهاء بجرائم الهدم وتجريف الأراضي واقتلاع أشجارها.

فخلال عامين أعدم الاحتلال 91 مقدسيا في محافظة القدس، وسُجل في أول شهر من الحرب أعلى رقم للشهداء، إذ بلغ 24 شهيدا بينهم أسرى مقدسيون مبعدون إلى غزة وعائلاتهم.

وعلى صعيد الانتهاكات في المسجد الأقصى اقتحم المسجد منذ اندلاع الحرب حتى يومنا هذا 125 ألفا و711 متطرفا ومتطرفة، ونجحت جماعات الهيكل المتطرفة على مدار عامين من الحرب في تحقيق مكاسب لم تكن لتحلم بها، وذلك بسبب التسهيلات التي منحتها شرطة الاحتلال لهم وتغاضيها عن كافة الانتهاكات بإيعاز من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وفي محافظة القدس رصدت الجزيرة نت 2971 حالة اعتقال طالت 191 امرأة و393 قاصرا، كما أصدرت محاكم الاحتلال خلال عامين 439 أمر اعتقال إداري، تراوحت بين أوامر جديدة أو تجديد لهذه العقوبة بحق الأسرى.

وخلال عامين أيضا صدر 388 أمر إبعاد بحق المقدسيين، 233 منها عن المسجد الأقصى المبارك.

وشهد سبتمبر/أيلول المنصرم أعلى رقم للإبعادات عن هذا المقدس منذ اندلاع الحرب على غزة، بواقع 57 أمرا سُجل معظمها بحق أسرى محررين. كما خضع 233 مقدسيا للحبس المنزلي بينهم أطفال حرموا من حقهم في التعليم واللعب والحركة بسبب هذه العقوبة التعسفية.

وفي ملف الهدم نُفذت في المحافظة 654 جريمة هدم بينها 436 منشأة هُدمت بأنياب جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي، في حين هُدمت 218 منشأة بأيدي أصحابها قسريا تجنبا لدفع الغرامات والمخالفات الباهظة.