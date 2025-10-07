الجيش السوداني يمد قواته في الفاشر والدعم السريع يعلن إسقاط مسيرة

قالت مصادر عسكرية للجزيرة إن قوات الجيش السوداني نفذت عملية إسقاط جوي بطائرتين لتقديم الدعم اللوجستي لقواته بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب البلاد، في حين أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط مسيرة.

وأوضح مراسل الجزيرة أن الجيش تمكن من عملية إسقاط جوي لمعدات طبية وذخائر عبر المظلات لمقر الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش، وهذه هي العملية الثانية في أقل من 10 أيام.

من جهتها، قالت قوات الدعم السريع إنها أسقطت فجر اليوم طائرة مسيرة تابعة للجيش في أجواء الفاشر.

وكانت المدينة قد شهدت خلال ساعات أمس اشتباكات عنيفة بين الجانبين استخدمت فيها أسلحة ثقيلة من الطرفين.

وقال المراسل إن مدينة الفاشر تعيش هدوءا حذرا بعد تبادل لقصف مدفعي بين الطرفين عند ساعات الفجر.

وأشار إلى أنه ليس من المستبعد أن تشتعل أي من الجبهات، لأن المدينة تعيش حالة من العمليات العسكرية المستمرة التي تتوقف أحيانا وتشتعل أحيانا أخرى.

وقد أعلنت شبكة أطباء السودان، أمس الاثنين، مقتل 13 شخصا وإصابة 19 آخرين، جراء قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على عدد من أحياء الفاشر مركز ولاية شمال دارفور.

وأدانت الشبكة الطبية المستقلة بأشد العبارات استمرار الدعم السريع في ارتكاب جرائمها ضد المدنيين العزل بمدينة الفاشر، في ظروف صحية بالغة السوء في ظل خروج أغلب المرافق الطبية عن الخدمة.

وتفرض قوات الدعم السريع حصارا على الفاشر منذ العاشر من مايو/أيار 2024، رغم التحذيرات الدولية من خطورة المعارك باعتبارها مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني والدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.