النيجر تصادر 51 كيلوغراما من الكوكايين بقيمة 4.6 ملايين دولار

أعلنت السلطات الأمنية في النيجر عن إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات في تاريخ البلاد، بعد ضبط أكثر من 51 كيلوغراما من الكوكايين في مدينة غايا الحدودية مع بنين، واعتقال 3 أشخاص يشتبه في تورطهم في العملية.

وقال المفوض العام للشرطة، المختار عبد الله، إن "الشحنة التي ضُبطت مكوّنة من 47 عبوة من الكوكايين، وتُقدّر قيمتها السوقية بأكثر من 2.58 مليار فرنك أفريقي، نحو 4.6 ملايين دولار"، وأوضح أن المخدرات كانت قد وصلت من العاصمة الغانية أكرا، وكان من المقرر إعادة تعبئتها في نيامي قبل أن تُنقل عبر أغاديز باتجاه بلدان المغرب العربي.

وخلال مؤتمر صحفي في نيامي، عرضت السلطات المشتبه بهم الـ3 إلى جانب ممتلكات صودرت في إطار التحقيق، شملت منازل فاخرة، وسيارات فارهة، ووثائق ملكية عقارية.

النيجر على خط التهريب

وتعكس هذه العملية -بحسب مراقبين- الدور المحوري الذي يلعبه النيجر كمعبر رئيسي لشبكات تهريب المخدرات، التي تنطلق من غرب أفريقيا في اتجاه شمال القارة ومنها إلى أوروبا.

ويؤكد خبراء أن هذه الشبكات تستغل هشاشة الحدود واتساع الصحراء لتمرير شحنات ضخمة من المخدرات.

وأكدت الحكومة النيجيرية أن هذه الضربة تمثل رسالة واضحة لعصابات التهريب، وتجدد التزامها بمكافحة تجارة المخدرات التي تُعد أحد أبرز مصادر تمويل الجريمة المنظمة، وتهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي.