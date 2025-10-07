الجيش الإسرائيلي يعترض 4 مسيّرات من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء اعتراض 4 مسيّرات أُطلقت من اليمن اتجاه مدينة إيلات جنوب إسرائيل.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية أطلقت صواريخ اعتراضية بعد رصد تسلل 3 مسيّرات إلى أجواء المدينة، في حين تم إسقاط المسيّرة الرابعة قبل وصولها إلى إيلات.

وفي 24 سبتمبر/أيلول الماضي، أصيب 22 إسرائيليا، بينهم اثنان بحالة خطرة، جراء سقوط وانفجار مسيرة أطلقت من اليمن في منطقة سياحية بمدينة إيلات جنوب إسرائيل.

يذكر أن جماعة أنصار الله (الحوثيين) نفذت عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل وعلى سفن في البحر الأحمر أكدت ارتباطها بإسرائيل، في خطوة أدرجتها في إطار إسنادها للفلسطينيين الذين يتعرضون لإبادة جماعية في قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت 67 ألفا و160 شهيدا، و169 ألفا و679 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن مجاعة أزهقت أرواح المئات.