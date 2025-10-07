الاحتلال يواصل اقتحام مدن بالضفة واعتداءات مستوطنين قرب رام الله

شن جيش الاحتلال منذ فجر اليوم الثلاثاء حملة مداهمات واقتحامات واسعة لبلدات ومدن عدة بالضفة الغربية المحتلة من بينها الخليل وقلقيلية وسلفيت وطولكرم وجنين والبيرة، في حين هاجم مستوطنون بلدة شمال رام الله.

وذكرت وكالة الأناضول أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة البيرة ومخيم الأمعري وبلدة كفر عقب، وانتشر في عدد من أحيائها، وأقام حواجز عسكرية في عدة شوارع وعرقل حركة المرور، واحتجز عددا من الشبان واعتدى عليهم بالضرب.

وذكرت مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي حوّل المسجد العمري الكبير بالبيرة إلى مركز تحقيق للمحتجزين، في حين أطلقت قواته قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه تجمع لمدنيين فلسطينيين في المدينة، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة في الضفة الغربية وتعتدي على الصحفيين بقنابل الغاز pic.twitter.com/okzPOSwcly — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 7, 2025

وقال هيثم قرعان، أحد المحتجزين الذين أفرج عنهم لاحقا، إن الجيش الإسرائيلي اعتقلهم لعدة ساعات، وأبقاهم في ساحة لحين أفرج عنهم، وأضاف: كان الجنود يسألون سؤالا واحدا فقط ما هو تاريخ اليوم (في إشارة إلى تاريخ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023).

كما قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت اليوم مخيم الجلزون شمال رام الله، ودهمت عددا من المنازل هناك.

وفي حين قالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين هاجموا بلدة ترمسعيا شمال رام الله، أكدت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع عرب المليحات شمال مدينة أريحا شرقي الضفة واعتدت على الأهالي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال أحياء وبلدات في مدن قلقيلية وطولكرم وجنين شمالي الضفة، وأخرى في وسطها وجنوبها.

وأفادت مصادر فلسطينية باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها الليلة الماضية بلدة قباطية قرب جنين.

وفي شمال الضفة أيضا، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مفترق البلعاوي في الحي الجنوبي لمدينة طولكرم.

وفي مدينة قلقيلية، ذكرت مصادر محلية أن جنودا إسرائيليين دهموا منزل أسير، وخلعوا أبواب منزل آخر خلال اقتحامهم حي كفر سابا.

وبالتوازي مع حرب الإبادة المستمرة منذ عامين في غزة، تشهد الضفة الغربية اعتداءات واسعة أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 1048 فلسطينيا وإصابة أكثر من 10 آلاف، واعتقال 19 ألفا آخرين، وفقا لبيانات رسمية فلسطينية.