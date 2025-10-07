الأونروا: غزة تعيش كابوس الدمار والنزوح والجوع منذ عامين

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، إن قطاع غزة يعيش منذ عامين كابوس الدمار والنزوح والجوع، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وفي بيان أصدرته الأونروا بمناسبة مرور عامين على حرب الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، قالت الوكالة "الحزن والمعاناة والألم العميق والهائل: هذا هو واقع الكثيرين في غزة، وعلى مدى عامين طويلين، لم يعرف الناس سوى الدمار والنزوح والقصف والخوف والموت والجوع".

ودعت الوكالة في بيانها إلى وقف إطلاق نار فوري، قائلة: "يجب أن تصمت الأسلحة في كل مكان، ولا بد من إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية على نطاق واسع إلى غزة دون عوائق، بما في ذلك عبر الأونروا".

كما طالبت بـ "مساءلة جميع المسؤولين عن الفظائع المرتكبة في القطاع".

وجراء استفحال الإبادة الإسرائيلية، نزح مئات آلاف الفلسطينيين إلى مناطق أخرى بغزة زعمت إسرائيل أنها آمنة، لكنها استهدفتها موقعة شهداء وجرحى بين النازحين، فضلا عن افتقاد تلك المناطق أدنى مقومات الحياة، لا سيما مياه الشرب.

وتغلق إسرائيل منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مواد غذائية أو مساعدات إنسانية، مما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و173 شهيدا و169 ألفا و780 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا، بينهم 154 طفلا.