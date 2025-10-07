عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى في أول أيام عيد العُرش

يواصل عشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح الباكر، إحياء لما يسمى "عيد العُرش" وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر للجزيرة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية، بالإضافة إلى جولات استفزازية.

كما أفادت المصادر بأن المستوطنين المقتحمين أدوا رقصات وأغاني صاخبة أمام قبة الصخرة.

وأظهرت صور، نشرتها وسائل إعلام محلية، مستوطنين يحملون القرابين النباتية ويؤدون طقوسا تلمودية عند أبواب المسجد الأقصى، وتحديدا عند بابي حطة والملك فيصل.

وعيد العُرش هو عيد ديني يهودي ورد في التناخ (كتاب يهودي مقدس) ويأتي بعد عيد الغفران في الشهر نفسه، ويرتبط بذكرى سكن اليهود في الخيم وتحت المظلات خلال ضياعهم في سيناء، ونزول المن والسلوى، ويعتبر هذا العيد بداية السنة الزراعية الجديدة، ويستمر 8 أيام.

يذكر أنه خلال عامي الإبادة، ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 رصد فريق الجزيرة نت اقتحام 125 ألفا و711 متطرفا ومتطرفة للمسجد الأقصى، ونجحت ما يسمى بجماعات الهيكل المتطرفة خلالهما في تحقيق مكاسب غير مسبوقة بسبب التسهيلات التي منحتها شرطة الاحتلال لهم وتغاضيها عن كل الانتهاكات بإيعاز من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

تجديد إبعاد خطيب الأقصى

وفي سياق متصل، جدّدت سلطات الاحتلال للمرة الثالثة على التوالي قرار إبعاد خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري (86 عاما) عن المسجد لمدة 6 أشهر إضافية.

وكان الشيخ صبري قد أُبعد منذ أغسطس/آب 2024 عقب خطبة نعى فيها رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد إسماعيل هنية، الذي اغتالته إسرائيل في طهران في يوليو/تموز من العام نفسه.

وفي تطور ميداني، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس، صباح اليوم، ودهمت عددا من المنازل، واعتقلت شابا عند المدخل الرئيسي للمخيم.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة كفر عقب، أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص المعدني، وفقا لمحافظة القدس.