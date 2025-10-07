اقتحامات ومواجهات وإصابات بالرصاص في الضفة

شهدت الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم الثلاثاء والليلة الماضية اقتحامات إسرائيلية ومواجهات أسفرت عن إصابة فلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال أحياء وبلدات في مدن قلقيلية وطولكرم وجنين شمالي الضفة، وأخرى في وسطها وجنوبها.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر فلسطينية باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها الليلة الماضية بلدة قباطية قرب جنين.

#شاهد | من اقتحام قوات الاحتلال المستمر لبلدة قباطية جنوب جنين. pic.twitter.com/DeHx6d2HL9 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 6, 2025

وأفادت مصادر طبية فلسطينية للجزيرة بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه قباطية.

وأضافت المصادر أن عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت البلدة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، حيث أطلق الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر على المواطنين.

وفي المنطقة نفسها، اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة رمانة غرب مدينة جنين، وفقا لمصادر محلية.

🔴 مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية pic.twitter.com/nKimWY3riJ — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) October 7, 2025

اقتحام ورصاص

وفي شمال الضفة أيضا، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مفترق البلعاوي في الحي الجنوبي لمدينة طولكرم.

وفي مدينة قلقيلية، ذكرت مصادر محلية أن جنودا إسرائيليين دهموا منزل أسير، وخلعوا أبواب منزل آخر خلال اقتحامهم حي كفر سابا.

كما اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة طمون جنوب طوباس، وذلك بعد ساعات من اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس نفسها.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد بأن شابا فلسطينيا أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة طوباس.

وقالت مصادر محلية إن قوة خاصة إسرائيلية حاصرت منزلا في حي السوق واعتقلت 3 شبان.

ووسط الضفة، قالت مصادر محلية إن قوة إسرائيلية اقتحمت في وقت مبكر اليوم بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وغير بعيد عن رام الله، قالت مصادر للجزيرة إن مستوطنين اعتدوا أمس الاثنين على ممتلكات فلسطينيين.

وفي جنوب الضفة، أصيب فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل، وفق ما أعلنه الهلال الأحمر الفلسطيني.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوة إسرائيلية توغلت في مدينة الخليل أيضا.

وبالتوازي مع حرب الإبادة المستمرة منذ عامين في غزة، تشهد الضفة الغربية اعتداءات واسعة أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 1048 فلسطينيا وإصابة أكثر من 10 آلاف، واعتقال 19 ألفا آخرين، وفقا لبيانات رسمية فلسطينية.