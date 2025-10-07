تحرك أوروبي لتقييد تنقل الدبلوماسيين الروس والكرملين يتوعد بالرد

قال دبلوماسيون أوروبيون إن دول الاتحاد الأوروبي باتت على وشك التوصل إلى اتفاق يقضي بتقييد تنقل الدبلوماسيين الروس داخل أراضي التكتل، في حين توعدت الرئاسة الروسية (الكرملين) بالرد على تلك الخطوة إن تم تنفيذها.

وأوضح الدبلوماسيون أن الاقتراح، الذي تقدمت به الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، ينص على إلزام الدبلوماسيين الروس العاملين في أي دولة عضو بإخطار السلطات في أي دولة أخرى يرغبون بالسفر إليها، بما يمنح الحكومات حق رفض دخولهم.

وأشاروا إلى أن الإجراء يحظى بدعم واسع بين الدول الأعضاء، لكن الاتفاق النهائي سيُحسم خلال اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وقال أحد الدبلوماسيين، طلب عدم كشف هويته، إن "الأمور تسير على ما يرام، لكن الاتفاق لم يُبرم بعد".

وكانت دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي قد أدرجت هذا المقترح ضمن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، في إطار الرد على استمرار حربها في أوكرانيا.

توعد روسي

في المقابل، حذر الكرملين من أن روسيا سترد على أي قيود أوروبية تستهدف دبلوماسييها.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين: "بالطبع سيكون هناك رد. ستقوم خدماتنا الدبلوماسية بإعداد المقترحات اللازمة، وسيتم تنفيذها".

وأضاف بيسكوف "مع الأسف، يبدو أن الأوروبيين يعيدون إحياء مهاراتهم في بناء الجدران الفاصلة من جديد".

وتزايد التوتر في الآونة الأخيرة بين أوروبا وروسيا على خلفية تحليق مسيّرات مجهولة في أجواء دول أوروبية آخرها كانت في ألمانيا، يقول مسؤولون أوروبيون إن موسكو تقف وراءها، لكن الأخيرة تنفي وتؤكد أن لا مصلحة لها في ذلك.