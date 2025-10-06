20 جريحا في عملية إطلاق نار بسيدني

أصيب 20 شخصا في عملية إطلاق نار بشارع مكتظ في سيدني مساء أمس الأحد، وقد أعلنت الشرطة الأسترالية عن توقيف مطلق النار.

وأعلنت الشرطة أن المشتبه به "كان يطلق النار على السيارات العابرة بلا أي تمييز، بما في ذلك مركبات الشرطة".

وقال ستيفن باري من شرطة نيو ساوث ويلز "كان هناك بين 50 و100 طلقة نارية".

وبعد ساعتين، أوقفت الشرطة رجلا ستينيا في إحدى الشقق يشتبه في أنه مطلق النار، ونقل إلى المستشفى لمعالجته من إصابات تلقّاها أثناء عملية توقيفه.

وأفادت الشرطة بأن حالة أحد المصابين في هذه الواقعة "خطرة"، في حين عولج 19 شخصا آخر من إصابات ناجمة عن شظايا زجاج خصوصا.

وتعدّ عمليات إطلاق النار كهذه نادرة من نوعها في أستراليا.

ومنذ حادثة من هذا النوع سنة 1996 في تسمانيا أسفرت عن سقوط 35 قتيلا، تحظر الأسلحة الآلية وشبه الآلية في أستراليا.