أخبار|قطر

وزير خارجية قطر يبحث مع الشيباني التطورات بسوريا

This handout picture released by the Qatari Foreign Ministry shows shows Qatar's Prime Minister and Foreign Minister Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani (R) meeting with Syria's Foreign Minister Asaad al-Shaibani in Doha on October 5, 2025. (Photo by QATARI MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / QATARI MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS / HANDOUT / " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (يمين) أثناء لقائه الشيباني (الفرنسية)
Published On 6/10/2025
|
آخر تحديث: 03:25 (توقيت مكة)

حفظ

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال لقاء جمعه أمس الأحد في الدوحة، بوزير الخارجية  السوري أسعد الشيباني، التطورات في سوريا.

ووفق بيان وزارة الخارجية القطرية، استعرض الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وآخر التطورات في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن موقف الدوحة "الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في العيش الكريم، وبناء دولة المؤسسات والقانون"، وأكد دعم قطر جهود إعادة الإعمار والبناء والاستقرار في سوريا.

من جهته، قال وزير الخارجية السوري، في سلسلة تدوينات عبر منصة شركة إكس "ناقشنا العلاقات الأخوية والتقدم الذي أحرزته سوريا خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى استمرار التعاون الاقتصادي والاستثماري بين بلدينا".

وجاءت زيارة الشيباني لقطر، تزامنا مع انتخابات مجلس الشعب السوري، أمس الأحد، لأول مرة منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

المصدر: الجزيرة

إعلان