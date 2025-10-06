الاحتلال يفجر منزل أسير بالخليل ويوسع اقتحاماته بالضفة

فجرت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير أحمد الهيموني الذي تتهمه بتمويل عملية قُتل فيها إسرائيليون العام الماضي، بمدينة الخليل، في حين واصلت اقتحاماتها مناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة.

وكان الأسير الهيموني قد نفذ مع الشهيد محمد مسك عملية إطلاق نار في الأول من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي في تل أبيب أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين. وتبنتها كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي تطورات ميدانية أخرى، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال نفذت اقتحامات في بلدة دير جرير شمال رام الله ومحيط دوار شويكة في مدينة طولكرم وحاجز المربعة وبلدة قوصين في نابلس.

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس الأحد، بإصابة 8 أشخاص برصاص الاحتلال في منطقة واد الحمص شمال بيت لحم جنوبي الضفة، جروح بعضهم خطرة، مشيرا إلى أن طواقمه نقلت المصابين للمستشفيات.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين صعّدوا اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 1048 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، منهم 400 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.