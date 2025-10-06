وفد إسرائيل بمفاوضات شرم الشيخ "لا يضم المستوى القيادي الأعلى"

قالت القناة 13 الإسرائيلية اليوم الاثنين إن الوفد الإسرائيلي المكلف بمفاوضات إطلاق النار في قطاع غزة وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصل شرم الشيخ في مصر بتشكيلة أولية بدون مشاركة المستوى القيادي الأعلى.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– قد أعلن في وقت سابق أن وفده المفاوض سيتوجه إلى مصر صباح اليوم، وسيكون برئاسة وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.

كما قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة إن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في طريقه إلى مصر لإجراء محادثات بشأن تنفيذ خطة ترامب للسلام.

وأضاف أن جاريد كوشنر صهر ترامب، سيشارك هو الآخر في المحادثات.

وفد حماس

أما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فأعلنت أن كبير مفاوضيها خليل الحية وصل على رأس وفد إلى مصر مساء أمس الأحد، للمشاركة في محادثات غير مباشرة بشأن آليات تنفيذ خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ووفق بيان نشرته الحركة، فقد وصل الوفد "لبدء المفاوضات حول آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى" في قطاع غزة، يشارك فيها الوسطاء ووفدان من حماس وإسرائيل.

وطرح ترامب خطته بشأن غزة، التي تنصّ على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة من موافقة إسرائيل، مقابل نزع سلاح الحركة.

وقالت حماس -في بيان لها- إنها وافقت على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، كما جددت تأكيدها الاستعداد لتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط)، تتولى الإشراف على شؤون غزة ضمن توافق وطني ودعم عربي وإسلامي.

لكن الحركة شددت في الوقت نفسه على أن مستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني سيُناقشان حصريا في إطار فلسطيني جامع.

وبعد ساعات من ترحيبه بموافقة حماس على مقترحه بشأن غزة، قال ترامب إن "إسرائيل وافقت بعد محادثات على خط الانسحاب الأولي للجيش الإسرائيلي الذي تم إطلاع حماس عليه".

وأضاف -في منشور عبر منصته تروث سوشيال- أن خطته في غزة في طريقها للتنفيذ، وأن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ عند موافقة حماس على خط الانسحاب الأولي، إذ سيتم الشروع في تبادل الأسرى والمحتجزين، ما سيوفر الظروف اللازمة للمرحلة التالية من الانسحاب، وتظهر الخريطة التي نشرها ترامب خط الانسحاب الأولي باللون الأصفر.