عاجل | القناة 12: عدد قتلى الجيش والأمن منذ 7 أكتوبر وصل إلى 1150
Published On 6/10/2025|
آخر تحديث: 09:53 (توقيت مكة)
القناة 12 عن وزارة الدفاع الإسرائيلية:
- عدد قتلى الجيش والأمن منذ 7 أكتوبر وصل إلى 1150 من ضمنهم 1035 جنديا
- الأرقام تشمل قتلى هجوم 7 أكتوبر وحرب غزة ولبنان والضفة الغربية
القناة 12 عن مؤسسة التأمين الوطني:
- قتل 978 إسرائيليا منذ هجوم 7 أكتوبر
- نحو 80 ألف إسرائيلي تم تعريفهم بأنهم مصابون بأعمال عدائية منذ 7 أكتوبر
- نحو 30 ألف إسرائيلي صنفوا بأنهم مصابون باضطرابات نفسية منذ 7 أكتوبر
