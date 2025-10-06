أخبار

عاجل | القناة 12: عدد قتلى الجيش والأمن منذ 7 أكتوبر وصل إلى 1150

Published On 6/10/2025
آخر تحديث: 09:53 (توقيت مكة)

القناة 12 عن وزارة الدفاع الإسرائيلية:

  • عدد قتلى الجيش والأمن منذ 7 أكتوبر وصل إلى 1150 من ضمنهم 1035 جنديا
  • الأرقام تشمل قتلى هجوم 7 أكتوبر وحرب غزة ولبنان والضفة الغربية

القناة 12 عن مؤسسة التأمين الوطني:

  • قتل 978 إسرائيليا منذ هجوم 7 أكتوبر
  • نحو 80 ألف إسرائيلي تم تعريفهم بأنهم مصابون بأعمال عدائية منذ 7 أكتوبر
  • نحو 30 ألف إسرائيلي صنفوا بأنهم مصابون باضطرابات نفسية منذ 7 أكتوبر

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

