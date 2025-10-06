زعيم كوريا الشمالية يتفقد مدمرة هدفها "معاقبة استفزازات العدو"

تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المدمرة البحرية "تشوي هيون"، قائلا إنها صنعت لـ"معاقبة استفزازات العدو"، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الاثنين.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن "تشوي هيون" إحدى مدمرتين في ترسانة كوريا الشمالية تم الكشف عنهما هذا العام في إطار سعي كيم لتعزيز القدرات البحرية للبلاد.

وقال الرئيس كيم خلال معاينته المدمرة أمس الأحد، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن السفينة الحربية التي تزن 5 آلاف طن "دليل واضح على تطور القوات المسلحة (لكوريا الشمالية)".

وأضاف "يجب استخدام القدرات الهائلة لبحريتنا في المحيط الشاسع لردع أو مواجهة ومعاقبة استفزازات العدو بشكل شامل من أجل سيادة الدولة".

مدمرة ثالثة

في الوقت نفسه، تعهد كيم ببناء مدمرة ثالثة من فئة مماثلة بحلول أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل.

وأشار الجيش الكوري الجنوبي إلى إمكانية أن يكون تم تطوير "تشوي هيون" بمساعدة روسية في مقابل نشر آلاف الجنود الكوريين الشماليين لدعم حرب موسكو في أوكرانيا.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية كيم وهو يُشرف على غرفة تحكم مزودة بشاشات داخل المدمرة، في حين أظهرت صورة أخرى الزعيم أيضا وهو يشير إلى خريطة أمام ضباط عسكريين كبار.

وجاءت زيارة كيم غداة إعلانه عن نشر "أصول خاصة لأهداف رئيسية" ردا على ما وصفه بتعزيز الولايات المتحدة قدراتها العسكرية في كوريا الجنوبية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.