لجنة الانتخابات السورية توصي بزيادة تمثيل النساء والأقليات

قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد إن اللجنة لم تتلق حتى الآن أي اعتراضات من المترشحين على سير العملية الانتخابية.

وأشار الأحمد في تصريحات لقناة الجزيرة إلى أن الشكاوى التي وردت اقتصرت على الدعاية الانتخابية.

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات أن مشاركة النساء في الانتخابات كانت محدودة، وأرجع ذلك إلى ما وصفه بـ"عادات المجتمع السوري" التي ما تزال تشكل عائقا أمام انخراط النساء في الحياة السياسية بشكل أوسع.

وأضاف طه أن اللجنة تعتزم رفع توصية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن تعزيز تمثيل النساء والأقليات في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يعكس تنوع المجتمع السوري ويعزز الشمول السياسي.

فتح باب الطعون

وأصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم قرارا يتضمن النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية بالمحافظات.

وأوضحت اللجنة في القرار أن باب الطعون مفتوح أمام ذوي المصلحة على كافة مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك الدعاية الانتخابية وعمليات الاقتراع وفرز الأصوات، حتى نهاية الدوام الرسمي اليوم الاثنين.

وأضافت اللجنة أنه يحق لكل من يرى أن له مصلحة الطعن على النتائج الأولية للفائزين في دوائرهم الانتخابية أمام لجنة الطعون الخاصة بالمحافظة المعنية، وذلك وفق الإجراءات المحددة.

يشار إلى أن الانتخابات شهدت ترشح 1578 مرشحا من الهيئات الناخبة على مستوى 50 دائرة انتخابية في عموم سوريا، منهم 14% من النساء، في منافسة على مقاعد مجلس الشعب.

وانطلقت -صباح اليوم الأحد- أول انتخابات لمجلس الشعب في سوريا منذ سقوط نظام الأسد، وتبلغ مدة ولاية المجلس 30 شهرا قابلة للتجديد، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى 4 سنوات مع إمكانية تمديدها سنة إضافية.

ويتولى هذا المجلس مهام اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، والعفو العام.

وسيتولى المجلس دورا تأسيسيا عبر تشكيل لجنة لإعداد دستور دائم يُنتظر أن يُعرض على استفتاء عام عندما تتوفر ظروف الأمن والاستقرار لإيصاله إلى جميع المواطنين، وبعد اعتماده تُجرى انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية.

وتأتي هذه الانتخابات بعد 3 أشهر من إصدار الرئيس السوري أحمد الشرع في 13 يونيو/حزيران الماضي المرسوم رقم 66 لعام 2025 القاضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب.