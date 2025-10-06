قطر وتركيا تبحثان خطة ترامب في غزة

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ناقشا فيه التطورات بالمنطقة وقطاع غزة.

وأوضحت وكالة الأناضول أن الجانبين ناقشا قضايا متعلقة بتنفيذ الخطة الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الجانبين ناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والترتيبات لعقد المفاوضات على ضوء مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

كما ناقش الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

وجدد رئيس الوزراء القطري -خلال الاتصال- التزام قطر بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وطرح ترامب الاثنين الماضي خطته بشأن غزة، التي تنص على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، مقابل نزع سلاح الحركة.

وقالت حماس -الجمعة في بيان- إنها وافقت على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، كما جدّدت تأكيدها الاستعداد لتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط)، تتولى الإشراف على شؤون غزة ضمن توافق وطني ودعم عربي وإسلامي.

ومن المنتظر أن تبدأ اليوم الاثنين في مصر محادثات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل بشأن آليات تنفيذ خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وسط تفاؤل بالتقدم الإيجابي بشأنها.