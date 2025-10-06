حزب الخضر البريطاني يطالب بحظر الجيش الإسرائيلي والاعتذار عن وعد بلفور

صوّت حزب الخضر البريطاني لصالح مقترح يدعو إلى تصنيف الجيش الإسرائيلي منظمة إرهابية، ويطالب بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور.

ودعا المقترح إلى حظر الجيش الإسرائيلي، مما يعني أن الانضمام إليه أو تمجيده سيُعدّ جريمة إرهابية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب البريطانية.

كما يدعو المقترح إلى فرض حظر شامل على بيع الأسلحة لإسرائيل، ووقف تدريب الجنود الإسرائيليين من قبل القوات البريطانية، وإنهاء رحلات طائرات التجسس التابعة للجيش البريطاني فوق غزة انطلاقا من القاعدة العسكرية في قبرص.

كما طالب المقترح بريطانيا بتقديم اعتذار رسمي للشعب الفلسطيني عن وعد بلفور، الذي صدر عام 1917 وأعرب عن دعم بريطانيا لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

وطالب أعضاء الحزب أيضا بـنشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان أمن السكان الفلسطينيين.

ومن بين مطالب الحزب الأخرى دعم وتمويل القضية الدولية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وجاء التصويت خلال المؤتمر السنوي للحزب في مدينة بورنموث يوم الأحد، ليصبح المقترح جزءا من سياسات الحزب الرسمية.

واجب أخلاقي

ودعم زعيم الحزب زاك بولانسكي المقترح، قائلا في القاعة إنّ تبنيه يمثل "واجبا أخلاقيا".

وخلال كلمته في المؤتمر يوم الجمعة الماضي، اتّهم بولانسكي حكومة حزب العمال بأنها "شريك فاعل في قتل الفلسطينيين"، مضيفا: "علينا أن نتوقف عن بيع السلاح لإسرائيل، وأن نوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية، وسنفعل كل ما بوسعنا لوقف الإبادة الجماعية".

كما هاجم زعيم حزب الخضر حظر الحكومة لجماعة "فلسطين أكشن" التي تتبنى أساليب العمل المباشر، وتصنيفها منظمة إرهابية.

وفي اليوم التالي، واصل ملف غزة تصدّر جدول أعمال المؤتمر، حيث شارك بولانسكي وعدد من قيادات الحزب في مسيرة من مركز المؤتمر إلى الشاطئ للمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل.

إعلان

يُذكر أن 20 ألف عضو جديد انضموا إلى حزب الخضر منذ انتخاب بولانسكي زعيما الشهر الماضي بنسبة تفوق 80% من أصوات الأعضاء، وأُعلن يوم السبت أن عدد أعضاء الحزب تجاوز الآن عدد أعضاء حزب الديمقراطيين الأحرار (ليبرال ديموكراتس).

يشار إلى أن بولانسكي، شارك مظاهرة أمام بوابات "داونينغ ستريت" وسط لندن في 9 سبتمبر/أيلول 2025، احتجاجا على زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.