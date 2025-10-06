حاكم كاليفورنيا: سأقاضي ترامب لإرساله الحرس الوطني إلى أوريغون

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، عزمه رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خلفية نشر 300 من أفراد الحرس الوطني التابعين للولاية في ولاية أوريغون، في خطوة وصفها بأنها "انتهاك صارخ للقانون والسلطة".

وقال نيوسوم في منشور على منصة إكس "بعد أن منعت محكمة اتحادية محاولته إضفاء الطابع الاتحادي على الحرس الوطني في ولاية أوريغون، يرسل دونالد ترامب 300 من أفراد الحرس الوطني بكاليفورنيا إلى ولاية أوريغون.. هم في طريقهم إلى هناك الآن".

ويأتي هذا بعد أن أصدرت قاضية اتحادية مساء السبت أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترامب من نشر 200 من أفراد الحرس الوطني في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول على الأقل، مشيرة إلى عدم وجود أدلة كافية على أن الاحتجاجات الأخيرة تستدعي هذا التدخل.

وفي بيان منفصل، وصف نيوسوم -الذي ينتمي للحزب الديمقراطي- الخطوة بأنها "إساءة استخدام مذهلة للقانون والسلطة"، مضيفا أن إدارة ترامب "تهاجم سيادة القانون نفسها على نحو صارخ".

وأوضح الحاكم أن ترامب كان قد وضع 300 جندي من كاليفورنيا تحت السيطرة الاتحادية قبل أشهر لمواجهة الاحتجاجات التي شهدتها مدينة لوس أنجلوس، مؤكدا أن الظروف آنذاك لم تكن تستدعي هذا الإجراء، وأن الأوضاع قد هدأت منذ ذلك الحين.

ووثقت مشاهد خروج احتجاجات أمام إدارة الهجرة في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون رفضا لإرسال الحرس الوطني إلى المدينة.

وكان الرئيس ترامب أعطى أوامر بنشر جنود الحرس الوطني في بورتلاند في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، معتبرا أن ذلك ضروري لمكافحة ما يصفها بـ"الجريمة والاحتجاجات ضد إدارة الهجرة".

وقد رفعت سلطات ولاية أوريغون الأميركية، الأسبوع الماضي، دعوى قضائية طالبت فيها بوقف نشر جنود من الحرس الوطني في مدينة بورتلاند شمالي الولاية، بعد أن أمر الرئيس دونالد ترامب بإرسال قوات إلى هناك.

وتطعن الدعوى القضائية في قرار تحويل 200 جندي من الحرس الوطني الأميركي بالولاية إلى سلطة فدرالية، بحجة أن استخدامهم لإنفاذ القانون المدني قد ينتهك القانون.

من جهته، قال جيه بي بريتزكر حاكم ولاية إلينوي إن الرئيس ترامب "أمر بإرسال 400 فرد من قوات الحرس الوطني في تكساس إلى ولايتي إلينوي وأوريغون ومواقع أخرى".

ودعا بريتزكر، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، حاكم ولاية تكساس جريج أبوت إلى "سحب أي دعم لهذا القرار فورا والامتناع عن التنسيق بشأنه".

"مناطق حرب"

ونقلت تقارير صحفية أن الإدارة الأميركية وصفت أمس الأحد مدينة شيكاغو بأنها "منطقة حرب"، في مسعى لتبرير إرسال الحرس الوطني إليها.

وأدلت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم لـ"فوكس نيوز" بتصريحات هاجمت خلالها رئيس بلدية شيكاغو براندن جونسون الذي ندّد من جانبه بهذا القرار معتبرا أنه "يخالف أحكام الدستور".

وتأتي هذه التطورات امتدادا لتوترات سابقة، بلغت ذروتها خلال احتجاجات الصيف الماضي في لوس أنجلوس، حيث نشر ترامب آلافا من قوات الحرس الوطني ومئات من عناصر مشاة البحرية، رغم اعتراض السلطات المحلية.

وكان ترامب قد وصف نيوسوم في يونيو/حزيران الماضي بأنه "غير كفء"، عقب توسع الاحتجاجات في لوس أنجلوس، والتي اتسم بعضها بالعنف إثر عمليات دهم ضد مهاجرين. وتعهد حينها بفرض "القانون والنظام"، في انتشار نادر للحرس الوطني تم رغم رفض حاكم الولاية.