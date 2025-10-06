بوتين ونتنياهو يبحثان حرب غزة والملف النووي الإيراني

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إنهاء حرب غزة، والملف النووي الإيراني.

وقال الكرملين في بيان مساء اليوم الاثنين، إن المكالمة بين بوتين ونتنياهو "شهدت مناقشة مستفيضة للتطورات الجارية في الشرق الأوسط، وخصوصا جهود إنهاء الحرب في غزة".

وأكد البيان أن بوتين شدد على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وأهمية منع تفاقم التوتر في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الرئيسين "أعربا عن اهتمامهما بإيجاد حلول تفاوضية للأزمة الإقليمية والبرنامج النووي الإيراني".

كما تناولت المحادثات ملفات أخرى تتعلق بتحقيق الاستقرار في سوريا، والعلاقات الثنائية بين موسكو وتل أبيب في ضوء التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط.

وأفاد الكرملين أن الرئيس الروسي هنأ نتنياهو والشعب الإسرائيلي بمناسبة عيد العُرش اليهودي (سوكوت)، فيما بادل نتنياهو التهاني بمناسبة عيد ميلاد بوتين، مؤكدا حرصه على استمرار التنسيق بين البلدين في الملفات ذات الاهتمام المشترك.