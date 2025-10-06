أخبار|مدغشقر

المنظمات المدنية تقاطع مبادرة رئيس مدغشقر للحوار

Demonstrators protesting against chronic electricity and water cuts confront riot police in Antananarivo, Madagascar, Tuesday, Sept. 30, 2025. (AP Photo/Mamyrael)
رغم تنازلات الرئيس، لم تهدأ المظاهرات في مدغشقر (أسوشيتد برس)
Published On 6/10/2025
آخر تحديث: 18:38 (توقيت مكة)

بدأ رئيس مدغشقر أندري راجولينا، السبت 4 أكتوبر/تشرين الأول، سلسلة مشاورات مع مختلف القوى الوطنية في محاولة للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، غير أن مئات المنظمات المدنية رفضت المشاركة مشترطة توفير ضمانات أساسية قبل أي حوار.

وشهد قصر إيافولوها بالعاصمة أنتاناناريفو اجتماعات متتالية مع كبار الموظفين وممثلي قطاع الأعمال وعدد من منظمات المجتمع المدني، في جلسات بُثت مباشرة عبر فيسبوك. إلا أن نحو 300 منظمة مدنية أعلنت مقاطعتها، معتبرة أن الظروف غير مهيأة لحوار "جاد وبنّاء".

GLASGOW, SCOTLAND - NOVEMBER 02: Madagascar's President Andry Rajoelina makes a national statement during day three of COP26 at SECC on November 2, 2021 in Glasgow, United Kingdom. 2021 sees the 26th United Nations Climate Change Conference. The conference will run from 31 October for two weeks, finishing on 12 November. It was meant to take place in 2020 but was delayed due to the Covid-19 pandemic. (Photo by Adrian Dennis - Pool/Getty Images)
الرئيس الملغاشي أندري راجولينا (غيتي إيميجز)

رسالة مفتوحة وشروط واضحة

وفي رسالة مفتوحة إلى الرئيس، أوضحت هذه المنظمات أن أي حوار يجب أن يسبقه وقف "القمع" ضد المتظاهرين السلميين، خصوصا الشباب، والسماح لهم بالتجمع في الساحات العامة مثل حديقة أمبوهجاتوفو للتعبير عن آرائهم.

كما طالبت بفتح تحقيقات مستقلة في أحداث العنف التي رافقت الاحتجاجات.

ومن بين الشروط التي شددت عليها المنظمات أيضا، الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية مشاركتهم في المظاهرات، ونقل الحوار إلى مكان محايد يرمز إلى المساواة بين الأطراف، بحيث لا يُفترض أن تكون أفكار الرئيس هي المهيمنة سلفا.

المصدر: الجزيرة + وكالات

