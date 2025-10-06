المنظمات الأهلية بغزة تحذر من تفاقم معاناة النازحين مع قرب الشتاء

حذرت شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة -اليوم الإثنين- من تفاقم معاناة النازحين في الخيام مع قرب موسم الشتاء والأمطار.

وأشارت الشبكة -في بيانها- إلى أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاهلت الحديث عن مؤسسة غزة الإنسانية وما تسببت فيه من معاناة، مؤكدة ضرورة وقف العمل بالمؤسسة ومحاسبة قتلة منتظري المساعدات.

وأكدت الشبكة، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد هندسة التجويع وجعل السكان في غزة رهينة للمساعدات الإنسانية.

من جانبه، قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا إن "التقديرات تشير إلى وجود أكثر من ألف مركز إيواء فيما تبقى من مساحة ضيقة في قطاع غزة، حيث تتفاقم أوضاع النازحين وبخاصة أولئك الذين لم يجدوا مأوى أو من أقام خيمته على شاطئ البحر أو في مناطق خطر".

وأضاف في تدوينة على فيسبوك نأمل بعودة النازحين قريبا إلى مناطقهم التي دمرت، وبترتيب وتنظيم واقع الإيواء بشكل ينسجم مع المعايير الإنسانية الدولية، وتشكيل إدارات لمراكز النزوح لتدافع عن حقوق النازحين وتحدد أولوياتهم واحتياجاتهم وتحسين ظروفهم والخدمات التي يجب تقديمها لهم.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل كافة المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة عبور أي مساعدات إنسانية، رغم تكدس شاحنات المساعدات على حدوده.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، يطلق عليها الفلسطينيون اسم "مصائد الموت".

ومنذ بدء عمل هذه الآلية وحتى 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي "ألفين و605 شهداء، وأكثر من 19 ألفا و124 مصابا"، معظمهم في محيط مراكز التوزيع الأميركية، ضمن سياسة "هندسة التجويع" وفق ما أكده المكتب الإعلامي الحكومي لأكثر من مرة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و139 شهيدا، و169 ألفا و583 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.