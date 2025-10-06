أخبار|الكونغو (زائير)

مقتل 13 بالكونغو الديمقراطية والأمم المتحدة تطالب بحماية المدنيين

قوات حفظ السلام الأممية في منطقة غوما شرقي الكونغو الديمقراطية (الفرنسية)
Published On 6/10/2025
|
آخر تحديث: 17:02 (توقيت مكة)

شهدت مقاطعة إيتوري، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، موجة جديدة من العنف بعد هجوم استهدف موقعا للنازحين في منطقة دجوغو، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا، بينهم مدنيون، وفق ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في البلاد (مونوسكو).

وقالت مونوسكو في بيان إن الهجوم وقع في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، حين فتح مسلحون من مليشيات متناحرة النار على مدنيين كانوا في طريقهم إلى الحقول قرب بلدة مازي، على بعد 15 كيلومترا جنوب شرقي دجوغو.

وأوضحت أن المواجهات اندلعت بين عناصر من مليشيا "التعاونية من أجل تنمية الكونغو" ومجموعة مسلحة تُعرف باسم "زاير"، مما أدى إلى سقوط ضحايا بينهم نازحون يقيمون في موقع "روهو" المكتظ بالآلاف.

تصميم خاص- خريطة لجمهورية الكونغو الديمقراطية تظهر فيها العاصمة كينشاسا وإقليم كيفو ومنطقة غوما
خريطة جمهورية الكونغو الديمقراطية (الجزيرة)

نزوح جديد وتوتر متصاعد

وشهدت بلدة جينا، الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمال شرقي بونيا، في الليلة نفسها، إطلاق نار كثيفا من مسلحين مجهولين، مما دفع نحو 2500 مدني إلى الفرار نحو قاعدة تابعة للأمم المتحدة، حيث تولى جنود القبعات الزرق تنظيم دوريات لحماية الفارين.

وقالت فيفيان فان دي بير، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية، إن البعثة "كثفت وجودها في المناطق الحساسة بإيتوري، وزادت من دورياتها بالتنسيق مع جيش الكونغو الديمقراطية لحماية المدنيين".

KILYA, RWENZORI SECTOR, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO - APRIL 09: Congolese Army Soldiers and UN troops inspect an ambush site where an hour previously ADF fundamentalist rebels attacked two vehicles on the road between Beni and the Ugandan border town of Kasindi, on April 9, 2021 in Kilya, Rwenzori Sector, Democratic Republic of the Congo. ADF killed three civilians in the vehicles, assassinating them with shots to the head outside of their vehicles, there was also evidence of cuts from machetes. The Malawian contingent of the UN’s MONUSCO force arrived on scene as the ambush was ending and the vehicles were being set on fire. They engaged a large force of ADF fighters, killing one of them. That fighter was stripped of his uniform by other ADF fighters during the firefight, they then fled into the jungle. The purpose of the ADF’s attacks is to spread terror amongst the civilian population. There have been multiple attacks across the province by ADF, all characterized by brutality and on occasion, beheadings. The ADF is an Islamic terror group based out of Eastern DR Congo that, in recent years, has developed a relationship with the Islamic State after pledging allegiance to ISIS leadership. They are known locally as ISIS in Congo. (Photo by Brent Stirton/Getty Images)
قوة مشتركة من جيش الكونغو الديمقراطية ومونوسكو (غيتي)

إدانة وتحذير

ووصفت مونوسكو هذه الهجمات بأنها "غير مقبولة"، داعية السلطات الكونغولية إلى فتح تحقيق شفاف، ومؤكدة أن ما جرى قد يرقى إلى "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".

كما حذرت البعثة من "العسكرة المتزايدة" حول مواقع النزوح، معتبرة أنها تشكل تهديدا مباشرا للمدنيين، ودعت الجماعات المسلحة إلى الالتزام باتفاق السلام الموقع في يونيو/حزيران الماضي، الذي ينص على وقف العنف ونزع السلاح وتهيئة الظروف لعودة النازحين.

ورغم الاتفاق، لا تزال التوترات مشتعلة في إيتوري، حيث أُبلغ عن اشتباكات جديدة قرب جينا، في وقت يعيش فيه نحو 4 آلاف نازح في ظروف إنسانية صعبة.

وأكدت مونوسكو أنها ستواصل العمل مع السلطات الكونغولية لدعم جهود الاستقرار ومنع تكرار الهجمات، مجددة دعوتها إلى "السلام والحوار كسبيل وحيد لإنهاء دوامة العنف".

المصدر: الصحافة الأجنبية

