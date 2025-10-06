"الأغذية العالمي": خفض المساعدات يهدد الملايين بالجوع في الصومال

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن الملايين في الصومال يواجهون خطر تزايد الجوع وسوء التغذية، وذلك بسبب النقص الحاد في التمويل الذي أجبر المنظمة على تخفيض عدد الأشخاص الذين تدعمهم بالمساعدات الغذائية الطارئة المنقذة للحياة بنسبة تزيد على الثلثين.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني، سيضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات غذائية طارئة إلى 350 ألف شخص فقط، انخفاضا من 1.1 مليون في أغسطس/آب الماضي. وهذا يعني أن البرنامج سيقدم الدعم لأقل من واحد من كل 10 أشخاص بحاجة إلى المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.

وقال روس سميث مدير برنامج الطوارئ والاستجابة في برنامج الأغذية العالمي: "نشهد ارتفاعا خطيرا في مستويات الجوع الطارئ بالصومال، وقدرتنا على الاستجابة تتقلص يوميا، ومن دون تمويل عاجل ستواجه آلاف العائلات كارثة إنسانية".

وأضاف أن الآثار المركبة للجفاف الشديد والنزاع وتقليل المساعدات الإنسانية دفعت العائلات الأكثر ضعفا بسرعة إلى مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، مؤكدا أنه إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة فمن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه، وقد يدفع أولئك الأكثر تأثرا إلى أوضاع كارثية.

ويُظهر أحدث تقرير حول تصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل (IPC) أن 4.4 ملايين شخص في الصومال يواجهون مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي أو أسوأ (IPC 3+)، بما في ذلك نحو مليون شخص في مستويات الجوع الطارئ (IPC 4)، وهو عدد زاد بنسبة 50% خلال 6 أشهر فقط.

ولا يزال سوء التغذية مرتفعا بشكل مقلق، إذ يعاني 1.8 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد، و421 ألفا منهم يعانون من سوء تغذية شديد، بينما يتلقى 180 ألف طفل فقط علاج التغذية.

ويقود برنامج الأغذية العالمي أكبر عملية إنسانية في الصومال، حيث يدعم أكثر من 90% من استجابة الأمن الغذائي في البلاد. وهذا الشريان الحيوي الآن مهدد، وقد أجبرته القيود التمويلية المتزايدة بالفعل على تقليص تغطيته الشهرية إلى النصف مقارنة بالعام الماضي.

إعلان

ويحتاج برنامج الأغذية العالمي بشكل عاجل إلى 98 مليون دولار أميركي للحفاظ على الحد الأدنى من العمليات المنقذة للحياة لـ800 ألف شخص عبر موسم العجز حتى مارس/آذار 2026. ومن دون تمويل إضافي عاجل، قد تتعمق هذه التخفيضات في الوقت الذي تستمر فيه الاحتياجات الإنسانية في النمو.