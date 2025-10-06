قصف على غزة و"رايتس ووتش" تعتبر خطة ترامب منقوصة

أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت حي النصر وتل الهوا بالتزامن مع قصف مدفعي على شارع الجلاء بمدينة غزة، بينما طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدول بالتحرك لوقف الفظائع ضد المدنيين في غزة.

وكانت مستشفيات غزة قالت إن 19 شخصا استشهدوا -أمس الأحد- بنيران الاحتلال الإسرائيلي، 13 منهم في مدينة غزة وحدها.

من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد الشهداء في القطاع تجاوز 76 ألفا و639 منذ بدء الإبادة الجماعية، بينما وصل عدد المفقودين إلى 9 آلاف و500.

وأضاف البيان أنه "منذ فجر السبت وحتى نهاية الأحد، نفّذ الاحتلال أكثر من 131 غارة جوية ومدفعية استهدفت مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين في مختلف محافظات القطاع، وارتكب مجازر واضحة".

وتابع أن تلك الغارات أسفرت عن "استشهاد 94 شهيدا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، ومن بينهم 61 شهيدا في مدينة غزة وحدها".

كما ذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن نسبة الدمار الشامل الذي أحدثه الاحتلال في القطاع بلغت 90%، وأن الاحتلال سيطر على أكثر من 80% من مساحة غزة بالاجتياح والنار والتهجير، بعدما ألقى عليها أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن الاحتلال قصف 38 مستشفى أو دمرها أو أخرجها عن الخدمة، كما تعرض للقصف 95% من مدارس قطاع غزة.

التجويع كسلاح حرب

بدورها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنّ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تحل محل الإجراءات العاجلة التي يتعين على الحكومات اتخاذها لحماية المدنيين ودعم العدالة.

وأضافت المنظمة الحقوقية أنّ خطة الرئيس ترامب بشأن غزة لا تتناول مباشرة قضايا حقوق الإنسان والمساءلة عن الجرائم المرتكبة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنّ إسرائيل تسببت في مجاعة باستخدامها التجويع كسلاح حرب وهجرت قسرا جميع السكان تقريبا مرات عدة، مطالبة الدول بالتحرك لوقف الفظائع ضد المدنيين في غزة.

من جهته، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في غزة، لكنّ الوضع العملياتي تغير والقيادة السياسية تُحول الإنجازات إلى مكاسب سياسية.

وأكد زامير خلال جولة في محور نتساريم غربي مدينة غزة، أنه إذا لم ينجح الجهد السياسي، فإن الجيش سيعود للقتال.

كما أشار زامير إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن الجيش سيحتفظ بمناطق سيطرة أمامية تتيح له مرونة عملياتية.