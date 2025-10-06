أعادوه مصابا.. أزمة بين برشلونة وإسبانيا بسبب لامين جمال والمنصات تتفاعل

أثارت حالة لامين جمال البدنية أزمة حادة بين نادي برشلونة والمنتخب الإسباني، بعد عودة اللاعب مصابا من معسكر المنتخب، ما أشعل جدلا واسعا في منصات التواصل الاجتماعي حول المسؤولية والأولوية في التعامل مع الموهبة الشابة.

ويعود الخلاف إلى استثمار برشلونة الكبير في لامين جمال منذ كان في السابعة من عمره، حين اكتشف النادي موهبته وضمه لأكاديمية لا ماسيا الشهيرة، ليصرف عليه ويدربه طيلة سنوات حتى أصبح جاهزا كرويا وفنيا وطبيا للانضمام للفريق الأول.

واستدعى المنتخب الإسباني لامين مؤخرا للمعسكر التدريبي حيث لعب مباراتين، لكنه عاد منهما مصابا وغاب عن عدة مباريات مع برشلونة خلال فترة التعافي، ما أثار غضب إدارة النادي الكتالوني ومدربه.

ونشر نادي برشلونة بيانا رسميا أوضح فيه أن لامين جمال يعاني من مشكلة في منطقة الحوض تمنعه من التدريب، وأن مدة غيابه تعتمد على تطور حالته الصحية، في إشارة واضحة إلى خطورة الإصابة التي عاد بها.

وأعرب مدرب برشلونة هانزي فليك عن غضبه الشديد قائلا بنبرة ساخطة: "أعطيتكم لاعبا مثل الوردة، أعدتموه معطوبا مصابا كسيحا لا يقوى على اللعب؟" في انتقاد لاذع لطريقة تعامل المنتخب مع لاعبه.

وكشفت تقارير أن لامين جمال انضم للمنتخب الإسباني وهو يعاني من الألم أصلا، ولم يتدرب بشكل طبيعي وتناول المسكنات ليتمكن من اللعب، حيث شارك في المباراتين لمدة 75 و78 دقيقة وهو يشعر بعدم الراحة.

سبب التصعيد

لكن المنتخب الإسباني استدعاه مرة أخرى لخوض مباراتين ضد جورجيا وبلغاريا، رغم حالته البدنية المتعثرة، ما أثار حفيظة إدارة برشلونة ودفعها للتصعيد في الموقف أمام الجميع.

وهنا أصدر النادي بيانا حاسما أعلن فيه أن لامين جمال يحتاج 3 أسابيع للتعافي، ولن يلعب المباريات المقبلة مع برشلونة، في رسالة واضحة للمنتخب بضرورة استبعاده من القائمة فورا.

إعلان

وردّ مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي بعتاب لمدرب برشلونة، معربا عن استيائه من طريقة تصعيد الأزمة إعلاميا، بينما كان يمكن حلها بالتواصل المباشر وتقديم تقرير طبي واضح من البداية.

وقرر منتخب لاروخا في النهاية استبعاد لامين من القائمة بعد كل هذا الجدل، مؤكدا أنه لو قُدم تقرير طبي من البداية لما وصلت الأمور إلى هذا الحد من التوتر بين الطرفين.

وأصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانا تصالحيا قال فيه: "صحة اللاعب تأتي دائما في المقام الأول"، في محاولة لاحتواء الأزمة وإظهار حرصه على سلامة اللاعبين بشكل عام.

لكن برشلونة رد بأن المنتخب لم يطلب أي تقرير طبي منذ البداية، وأن مجرد طلب النادي استبعاد اللاعب كان يجب أن يكون كافيا، متسائلا عن سبب تجاهل المنتخب لهذا الطلب.

كيف علق مغردون؟

ورصد برنامج شبكات (2025/10/6) جانبا من تفاعل مغردين على المنصات، ومنها ما كتبه فراس: "الغاية من ذلك هو التهرب من اللعب مع المنتخب الذي لا يصرف عليه ولا يعطيه أي امتيازات وكذلك لشحن طاقاته للعب الكلاسيكو، لكن هل سيفلح؟".

وغرد محمد ياسين: "كريستيانو وميسي في عمره كانا يلعبان مباريات موسم كامل من غير غياب، وكانت الدوريات أقوى وأشرس"، في إشارة إلى أن اللاعبين الكبار تحملوا ضغوط المواسم دون شكوى مستمرة.

بينما كتب جمال: "إذا ثبت أن المنتخب أعطى أي لاعب إبرا لكي يلعب وأن ذلك يؤذيه، فحرام أن يرجع للعب مع المنتخب"، معبرا عن قلقه من احتمال استخدام المسكنات بشكل خطير على صحة اللاعبين.

وتساءل كريم: "هو لامين جمال ولد صغير؟ أي حد ياخده معاه؟ يكلم المنتخب ويرفض أن يشارك ويقول لهم أنا مصاب ولازم أرتاح؟ هي الشغلانة بالعافية؟" في انتقاد لعدم قدرة اللاعب على اتخاذ قراره بنفسه.

وحسب لوائح الفيفا، فإن اللاعب مجبر على الانضمام إلى المنتخب عند استدعائه للعب ما لم يقدم عذرا طبيا موثقا، وإلا سيتعرض إلى عقوبات وغرامات ضده وضد ناديه إذا منعه من اللحاق بالمنتخب.