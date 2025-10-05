أظهر استطلاع أجرته صحيفة واشنطن بوست أن العديد من اليهود الأميركيين يظهرون استياء شديدا من سلوك إسرائيل في الحرب على قطاع غزة، مع تزايد أعداد من يعتقدون أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل مفرط.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي نشرته الصحيفة الأميركية اليوم الأحد، يرى 61% منهم أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب، بينما يرى حوالي 4 من كل 10 منهم أنها مذنبة بارتكاب إبادة جماعية.

وأفادت نتائج الاستطلاع بأن اليهود الأصغر سنا أكثر ميلا للاعتقاد بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية، إذ يقول ذلك 50% ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما.

وفي قضايا أخرى، كانت الأجيال أكثر توافقا، فقد أعرب أكثر من 80% من اليهود من جميع الأعمار عن قلقهم إزاء مقتل المدنيين في غزة واستمرار احتجاز الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

ومع تزايد انتشار المجاعة في قطاع غزة المحاصر، أظهر الاستطلاع أن 59% من اليهود الأميركيين يعتقدون أن إسرائيل لا تفعل ما يكفي للسماح بدخول الغذاء إلى القطاع.

وبشأن الدعم الأميركي، يرى 32% من المستطلعين أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بإفراط خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة، وهي نسبة تسجل ارتفاعا بمقدار 10 نقاط مئوية منذ عام 2020، مع اعتقاد 47% من اليهود الأميركيين أن دعم واشنطن لتل أبيب يعد في المستوى المطلوب.

كما يعتقد 80% من اليهود الأميركيين أن إسرائيل تتحمل مسؤولية استمرار الحرب على غزة، فيما عارض 48% منهم تصرفات إسرائيل في القطاع.

رغم ذلك، وجد الاستطلاع أن العديد من اليهود الأميركيين يحتفظون بروابط عاطفية وثقافية وسياسية قوية مع إسرائيل وهويتها كدولة يهودية.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن نتائج الاستطلاع مهمة بالنظر إلى العلاقات الراسخة بين الجالية اليهودية الأميركية وإسرائيل، مما يشير إلى احتمال حدوث قطيعة تاريخية بشأن حرب غزة.

إعلان

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، خلفت 67 ألفا و74 شهيدا، و169 ألفا و430 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن مجاعة أزهقت أرواح 459 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.