3 قتلى في أوكرانيا بمسيّرات وصواريخ روسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -اليوم الأحد- إن روسيا أطلقت أكثر من 50 صاروخا ونحو 500 مسيرة في هجمات ليلية على بلاده، أسفرت عن 3 قتلى وانقطاع المياه والكهرباء في مدينتي لفيف وزاباروجيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وقال حاكم منطقة زاباروجيا إيفان فيدوروف، إن الضربات الليلية الروسية أسفرت عن مقتل امرأة وإصابة 9 أشخاص بجروح، مضيفا أنها تسببت أيضا بحرمان 73 ألف شخص من الكهرباء.

من جانبه، أعلن الحاكم الإقليمي للفيف في أقصى غرب أوكرانيا، مقتل شخصين في هجوم روسي "ضخم" تسبب أيضا بانقطاع التيار الكهربائي عن أحياء وتأخير بدء خدمات النقل العام.

كما أدت ضربات أمس السبت، إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 50 ألف منزل في تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا، في حين أبلغت مدن أخرى، بينها كييف ودنيبرو وأوديسا، عن تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة، دون توفر معلومات فورية عن حجم الأضرار أو عدد الضحايا.

وأعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكراني أنها اعترضت في شرقي البلاد الموجات الأولى من الطائرات المسيرة الروسية وأسقطت 73 منها.

وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية اعترضت 32 مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية.

وتصعد روسيا هجماتها على أوكرانيا، مستهدفة خصوصا منشآت الطاقة مع اقتراب موسم الشتاء، وتسببت هجماتها في انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي بعدة مناطق.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها، وتشترط لإنهائه تخليها عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، الأمر الذي ترفضه أوكرانيا وتعدّه تدخلا في شؤونها الداخلية.