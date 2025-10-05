19 شهيدا في غزة بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته الجوية على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 19 فلسطينيا منذ فجر اليوم، رغم إعلانه تقليص العمليات العسكرية بعد مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف القصف فورا للسماح بالإفراج عن الأسرى.

وقالت مصادر طبية في مستشفيات القطاع، إن 13 من الشهداء ارتقوا في مدينة غزة جراء سلسلة غارات استهدفت أحياء الزيتون والتفاح والدرج والصبرة، بينما استُشهد 4 من منتظري المساعدات الإنسانية في جنوب القطاع.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن امرأة استشهدت وأصيب عدد من المدنيين في قصف استهدف مسجد بلال قرب مدارس أونروا في حي الزيتون، إضافة إلى وقوع إصابات في منزل مجاور للمسجد.

كما استهدفت غارات إسرائيلية محيط شارع النفق في حي الدرج، أسفرت عن مصابين نقلوا إلى مستشفى المعمداني بغزة، إضافة إلى قصف حي التفاح شرق المدينة بعدد من قذائف المدفعية.

الدفاع المدني في غزة: استهدافات إسرائيلية مستمرة رغم إعلان خطة ترمب#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/WEcGkLLmX7 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 5, 2025

تطورات أخرى

وفي حي الصبرة، أصيب فلسطينيان بنيران طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع "كوادكابتر"، كما استُهدفت المنطقة بقصف مدفعي مكثف.

وفي المحافظة الوسطى، تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال رفات شهيد من تحت الأنقاض قرب مدرسة العروبة في مخيم النصيرات، نتيجة استهداف سابق، بينما تواصل المدفعية الإسرائيلية قصفها مناطق شمال غربي المخيم.

وفي جنوب القطاع، أفادت مصادر طبية في مستشفى النجار بتمكّن الطواقم من إجلاء طفل كان قد اعتقلته قوات الاحتلال فترة وجيزة قرب منطقة الشاكوش شمال غربي المدينة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، خلفت 67 ألفا و139 شهيدا، و169 ألفا و583 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن مجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا، منهم 154 طفلا.