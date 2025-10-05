هل ساعد أسطول الصمود صيادي غزة على العودة للبحر؟

انتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، بزعم أنها توثق عودة صيادين فلسطينيين إلى الصيد في بحر غزة، تزامنا مع اقتراب أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن القطاع من مياهه الإقليمية.

وتظهر المقاطع فرحة الصيادين الفلسطينيين بعد عودتهم إلى الشاطئ محملين بكميات وفيرة من الأسماك، حيث ادعى ناشروها أن الفضل يعود إلى الأسطول الذي دفع زوارق الاحتلال لملاحقة سفنه قبل الوصول إلى المياه الإقليمية لغزة.

وحظيت المشاهد بانتشار على حسابات باللغات العربية والإنجليزية والأوردية والإندونيسية، حيث أشاد ناشروها بدور الأسطول في تخفيف قيود الاحتلال على حركة الصيادين عبر بحر غزة.

ان فرحة اهل #غزة الكرام الابطال بهذا الصيد الوفير وكأن الله يقول لهم اني مطعمكم فلا مانع لكم رغم شدة الحصار وتكالب العالم عليكم

والله لو لم يكن ل #أسطول_الصمود سوى هذه الحسنة لكفته

اللهم انصر وافرح #غزة_الآن رغم ان العالم الظالم #SumudForGaza #SumudFlotilla #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/TITPRExVCz — الفلسطيني🇰🇼أبوسلطان abosultan🇰🇼 (@305S305) October 3, 2025

وقال ناشر لمقاطع الفيديو "بينما كانت إسرائيل تطارد سفن الأسطول، تمكن أهالي غزة من العودة إلى الصيد"، فيما قال آخر "تمكن صيادو غزة من النزول إلى البحر بينما كانت البحرية الإسرائيلية منشغلة بعمليات اعتراض واعتقال سفن الأسطول، مما خلق المساحة اللازمة لسكان غزة لممارسة الصيد دون التعرض للعنف".

وساعد في انتشار الفيديو، الربط بين عمل الأسطول الإنساني، والحاجة الملحة لسكان غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ عام 2007.

@komrstudio Flotilla Global Sumud tidak sempat berlabuh ke daratan, namun misi itu tetap membawa hikmah apabila ia berjaya menjadi pengalihan yang membolehkan rakyat Palestin menangkap ikan. Alhamdulillah…🥹 Meskipun bukan seperti yang dirancang, flotilla ini tetap berjaya memberi makanan kepada penduduk Palestin. Sesungguhnya, perancangan Allah mengatasi segala jangkaan manusia. #flotilla #fyp #foryoupage ♬ original sound – Komrades – Komrades

التفنيد

وأجرى فريق "الجزيرة تحقق" عملية بحث وتدقيق حول مصدر مقاطع الفيديو وتاريخ نشرها وسياقها الحقيقي، حيث تبين أن الرواية المتداولة مضللة وأنه لا علاقة لها بـ"أسطول الصمود العالمي".

وأظهر البحث العكسي أن المقاطع نشرت بشكل واسع لأول مرة في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، عبر حسابات للصيادين على منصة "تيك توك"، الأمر الذي ينفي الادعاءات المنتشرة حولها.

ويعود سبب انتشارها مجددا إلى إعادة نشرها في 3 أكتوبر/تشرين الأول عبر حساب لأحد الصيادين على حسابه بمنصة "تيك توك"، دون الإشارة إلى أنها قديمة أو تاريخ تصويرها، مما دفع الكثير من الحسابات إلى الاعتقاد بأنها جديدة وتأتي في سياق الأحداث الجارية المرتبطة بأسطول الصمود.

ويمثل أسطول الصمود العالمي، الذي انطلق في أواخر أغسطس/آب الماضي، أحدث محاولة من النشطاء لتحدي الحصار البحري الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي راح ضحيتها أكثر من 67 ألف شهيد، إضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى ودمار واسع في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.