نتنياهو: لن ننتقل إلى بنود خطة ترامب قبل الإفراج عن المحتجزين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -اليوم الأحد- إن إسرائيل لن تنتقل إلى أي بند من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل الإفراج عن كل المحتجزين في قطاع غزة، بحسب ما نقلته صحيفة يسرائيل هيوم.

وأضاف أن إسرائيل ستعود للقتال بدعم من الدول المعنية إذا لم يفرج عن المحتجزين بحلول المدة المحددة بالخطة الأميركية وهي 72 ساعة، دون أن يشير إلى تلك الدول.

وأكد نتنياهو أن السلطة الفلسطينية لن تحكم غزة بعد انتهاء الحرب، قائلا "لن يشارك أي ممثل عن حركة حماس أو السلطة في إدارة القطاع".

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، أن تل أبيب نجحت "في تحويل الوضع من عزلة إسرائيل إلى عزلة حماس"، وفق زعمه، ورغم تزايد الانتقادات الدولية لاستمرار قتل المدنيين وتدمير مدنهم وحياتهم في القطاع المحاصر.

وغدا الاثنين، تستضيف مصر وفدين من حركة حماس وإسرائيل ووفود الوسطاء لبحث عملية تبادل الأسرى وفق مقترح ترامب.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر قولها إن المحادثات في مصر تهدف إلى المساعدة في إتمام الاتفاق بشأن خطة ترامب، بعد أن دعمت كل من حماس وإسرائيل اقتراحه المكون من 20 نقطة لإنهاء الحرب رغم إبدائهما تحفظات تحتاج إلى تسوية.

وطرح ترامب الاثنين الماضي خطته بشأن غزة، التي تنصّ على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، مقابل نزع سلاح الحركة.

وقالت حماس -الجمعة في بيان- إنها وافقت على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، كما جدّدت تأكيدها الاستعداد لتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط)، تتولى الإشراف على شؤون غزة ضمن توافق وطني ودعم عربي وإسلامي.