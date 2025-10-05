"منظمة المدن المتحدة" تعيد انتخاب رئيس بلدية الخليل المعتقل رئيسا

أعادت منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية (فرع الشرق الأوسط وغرب آسيا) -أمس السبت- انتخاب رئيس بلدية الخليل الفلسطينية المعتقل في السجون الإسرائيلية تيسير أبو سنينة، رئيسا لفرع الشرق الأوسط وغرب آسيا بالمنظمة.

جاء ذلك في بيان صادر عن بلدية قونيا التركية التي استضافت اجتماع المنظمة وترأس جمعيتها العامة رئيس بلديتها أوغور إبراهيم ألطاي. وفي جلسة التصويت، أعاد أعضاء المنظمة بالإجماع انتخاب أبو سنينة بالإجماع رئيسا للفترة 2025-2028.

وفي التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي، أصدرت السلطات الإسرائيلية أمرا بالاعتقال الإداري بحق تيسير أبو سنينة، رئيس بلدية مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بعد أسبوع من اعتقاله من منزله.

وقالت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطينيين -في بيان مشترك- إن "مخابرات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداري بحق رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة (71 عاما)، لمدة 4 أشهر".

واعتبر البيان أن "القرار يشكل إجراء انتقاميا ممنهجا، يأتي في سياق سياسة الانتقام الجماعي التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحق عديد من الشخصيات الفاعلة والمؤثرة على المستويات المجتمعية والوطنية".

وأوضحت المؤسستان أن ذلك يعد توسعا غير مسبوق في استخدام إسرائيل جريمة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة.

ومنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية فرع الشرق الأوسط وغرب آسيا، هي منظمة إدارات محلية إقليمية تغطي 16 دولة مع أكثر من 250 عضوا مباشرا، وفق المعلومات الواردة في موقع المنظمة الإلكتروني.

وتعتبر الأمانة العامة للمنظمة -التي تقع في إسطنبول– أحد الأقسام الإقليمية التسعة التابعة لمنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية العالمية، التي تعتبر أكبر اتحاد للإدارات المحلية في العالم.

إعلان

وتقوم المنظمة بتنفيذ أنشطة بهدف عكس منظور منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا في مناقشات التخطيط الحضري وخلق أوجه تآزر بين المدن مع المشاريع وبرامج المدن الشقيقة، إلى جانب نقل جداول الأعمال العالمية المهمة إلى المستوى المحلي وضمان تمثيل الإدارات المحلية على المنصات الدولية.