مذيع أميركي يعتذر عن سخريته من قتل أطفال غزة

قدّم المذيع الأميركي في شبكة سي إن إن، فان جونز، اعتذارًا علنيًا بعد موجة انتقادات واسعة طالته بسبب تصريحات ساخرة أدلى بها حول مقتل أطفال غزة خلال مشاركته في برنامج تليفزيوني آخر.

وكان جونز قد قال إن الشباب الأميركيين ينظرون إلى إسرائيل بطريقة مختلفة، ساخرًا من منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي "مليئة بصور أطفال غزة القتلى"، وادعى أن "إيران وقطر تديران حملة تضليل ضخمة على تيك توك وإنستغرام".

I made a comment on Real Time with Bill Maher about the war in Gaza that was insensitive and hurtful. I apologize.



The suffering of the people of Gaza — especially the children — is not a punch line. I’m deeply sorry it came across that way. What’s happening to children in Gaza… — Van Jones (@VanJones68) October 5, 2025

وأثارت هذه التصريحات استياءً كبيرًا، خاصة بعد انتقاد إمام المجتمع المسلم الأميركي عمر سليمان الذي وصفها بأنها "مخزية ودنيئة"، مضيفًا "آسف يا فان جونز، لأن أطفال غزة القتلى يزعجونك إلى هذا الحد".

ورد جونز لاحقًا باعتذار قال فيه إنه كان يحاول "لفت الانتباه إلى الفوضى التي تثيرها جهات أجنبية على الإنترنت"، معترفًا بأن كلماته كانت "قاسية وغير حساسة".

وأضاف "تصريحي أسيء فهمه، وطريقة حديثي كانت ببساطة غير إنسانية. أطفال يموتون يوميا في غزة، ولا أحد يجب أن يستخف بهذه المأساة. أعتذر لكل من يعيش الخوف ويفقد أحبّاءه هناك".