إسرائيل تعلن اعتراض مسيرة يمنية في سماء إيلات

أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد باعتراض مسيرة أطلقت من اليمن في سماء مدينة إيلات، وقال إنه تم إطلاق صواريخ اعتراضية في سماء المدينة عقب تسلل المسيرة.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتعطل هبوط طائرة إسرائيلية في مطار إيلات عقب تسلل مسيرة إلى المنطقة.

🇾🇪 Drone from Yemen towards Eilat pic.twitter.com/Rtdx4Fsqe3 — Sprinter Press News (@SprinterPress) October 5, 2025

تجدر الإشارة إلى أن جماعة أنصار الله (الحوثي)، نفذت عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل وعلى سفن في البحر الأحمر أكدت ارتباطها بإسرائيل، في خطوة أدرجتها في إطار إسنادها للفلسطينيين الذين يتعرضون لإبادة في قطاع غزة.

وفي السابع من سبتمبر/أيلول الماضي، أصيب إسرائيلي بجروح طفيفة جراء سقوط طائرة مسيرة أطلقت من اليمن لم يتم رصدها، داخل صالة المسافرين بمطار رامون شمال إيلات.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، خلفت 67 ألفا و139 شهيدا، و169 ألفا و583 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن مجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.