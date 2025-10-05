ليتوانيا تعيد فتح مطار العاصمة بعد إغلاق أجوائه لمخاوف أمنية

استأنف مطار فيلنيوس في ليتوانيا رحلاته وعملياته بشكل كامل صباح اليوم الأحد، بعد إغلاق المجال الجوي فوقه بصورة مؤقتة ليلا بسبب "احتمالية تحليق سلسلة من البالونات" باتجاه المطار.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" اليوم الأحد عن الشركة المشغلة للمطار قولها، إنه قد تحدث تأخيرات في الرحلات على مدار اليوم، بسبب تعطل عمليات تناوب الطواقم والطائرات، بحسب ما ورد في آخر تحديث للمطار تم نشره على منصة "فيسبوك".

وتأثرت نحو 30 رحلة جوية ونحو 6000 مسافر بالقيود التي كانت مفروضة لفترة مؤقتة، حيث أعيد فتح المجال الجوي عند حوالي الساعة 04:50 صباحا بالتوقيت المحلي.

وكانت ليتوانيا قررت في وقت متأخر من يوم -أمس السبت- تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار العاصمة فيلنيوس، بسبب احتمال وجود بالونات في مجاله الجوي، وتم تحويل الرحلات إلى دول مجاورة، وفقا لما أعلنته الشركة المشغلة للمطار.

وشهد قطاع الطيران الأوروبي حالة من الفوضى بشكل متكرر في الأسابيع القليلة الماضية جراء رصد طائرات مسيرة واختراقات جوية، بما في ذلك عند مطارات في كوبنهاغن وميونخ.

وكتب مطار فيلنيوس تنبيها في بيان على موقعه الإلكتروني، يشير إلى أن "المجال الجوي فوق المطار مغلق"، وأضاف أن الإغلاق من المتوقع أن يستمر حتى الساعة 2:30 صباحا بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت غرينتش).

وذكرت الشركة المشغلة أنه تم تحويل معظم الرحلات إلى لاتفيا وبولندا المجاورتين، بينما أُلغيت رحلات المغادرة، وعادت رحلة واحدة قادمة من كوبنهاغن إلى الدانمارك.

ولا يزال مصدر الأجسام المحلقة غير واضح، وأشار المركز الوطني لإدارة الأزمات في ليتوانيا إلى الأجسام على أنها "مناطيد تهريب"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وقبل أسابيع فقط، علق مطار فيلنيوس الرحلات الجوية مؤقتا بعد رصد مسيرات في المنطقة.

وأعلنت ليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في أغسطس/آب الماضي عن منطقة حظر جوي بطول 90 كيلومترا بموازاة حدودها مع روسيا البيضاء، ردا على دخول طائرات مسيرة من هناك، وأن هذا سيسمح لقواتها المسلحة بالرد على أي انتهاكات.

وتشترك ليتوانيا، الداعمة القوية لأوكرانيا، في حدود بطول 679 كيلومترا مع روسيا البيضاء، الحليف الوثيق لروسيا، وتقع عاصمتها فيلنيوس على بُعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود.