أخبار|كوت ديفوار

لماذا حظرت كوت ديفوار مظاهرات المعارضة؟

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 25: Protesters waving Ivory Coast flags demonstrate outside the 80th session of the UN’s General Assembly (UNGA) on September 25, 2025 in New York City. This year’s theme for the annual global meeting is: “Better together: 80 years and more for peace, development and human rights.” Alexi J. Rosenfeld/Getty Images/AFP (Photo by Alexi J. Rosenfeld / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
متظاهرون يلوّحون بأعلام كوت ديفوار خارج مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر/أيلول 2025 بمدينة نيويورك (الفرنسية)
Published On 5/10/2025
آخر تحديث: 00:27 (توقيت مكة)

منعت السلطات الإيفوارية المواطنين من الطعن في قرارات المجلس الدستوري، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان أنصار المرشحين الرئاسيين المرفوضين (لوران غباغبو وتيجان تيام) سيخرجون في مسيرات احتجاجية اليوم السبت.

وفي 9 أغسطس/آب 2025، تظاهر أنصار المعارضة في أبيدجان احتجاجا على استبعاد غباغبو وتيام من القوائم الانتخابية.

وقد انتشرت ملصقات "المسيرة الكبرى من أجل السلام" في أنحاء البلاد، تحمل صور المرشحين المرفوضين وتاريخ الفعالية وشعار "متحدون من أجل التحرك" ولكن مصير هذه الفعالية بات غير مؤكد.

FILE PHOTO: Supporters of Tidjane Thiam, President of the Democratic Party of Cote d'Ivoire (PDCI), gesture during a rally of a coalition of political parties calling for political dialogue with the government to ensure an inclusive and peaceful election in October 2025, in Abidjan, Ivory Coast, May 31, 2025. REUTERS/Luc Gnago/File Photo
أنصار رئيس الحزب الديمقراطي في كوت ديفوار خلال تجمع يدعو لانتخابات سلمية في أبيدجان (رويترز)

وقبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 من الشهر الجاري، أعلن المجلس الوطني للأمن في بيان أول أمس حظر "التجمعات والمظاهرات العامة التي تهدف إلى الطعن في قرارات المجلس الدستوري".

وبرر هذا المجلس قراره بوجود "خطابات كراهية وتحريضية ونشر معلومات كاذبة تهدد النظام العام" من قبل بعض القادة السياسيين منذ إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 8 سبتمبر/أيلول المنصرم.

وأكد البيان أن "قرارات المجلس الدستوري غير قابلة للطعن، وهي ملزمة لجميع السلطات العامة، والإدارية، والقضائية، والعسكرية، وكذلك للأفراد والكيانات القانونية. وأي محاولة للطعن فيها تُعد غير قانونية وتُعرض أصحابها للعقوبات المنصوص عليها في القانون".

اعتقالات جديدة

في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن حزب الشعوب الأفريقية-كوت ديفوار (حزب غباغبو) أن اثنين من نوابه وهما بليز لاسم ونيستور داهي وُجهت إليهما تهم "التحريض على التمرد، تقويض سلطة الدولة وسلامة أراضيها، والإخلال بالنظام العام" وقد تم احتجازهما.

FILE PHOTO: Tidjane Thiam, president of the PDCI (Democratic Party of Cote d'Ivoire), speaks during a meeting as the country prepares for the presidential election in Yopougon, Abidjan, Ivory Coast, February 15, 2025. REUTERS/Luc Gnago/File Photo
تيام في اجتماع استعدادي للانتخابات الرئاسية الإيفوارية في أبيدجان (رويترز)

ووصف الحزب القرار بأنه "تعسفي وظالم بشكل واضح" معتبرا أنه يعكس "رغبة النظام في إسكات المعارضة وكتم الأصوات المنتقدة لانحرافه عن الديمقراطية".

كما تم استدعاء مسؤولين آخرين في الحزب للتحقيق، من بينهم دامانا بيكاس نائب رئيس المجلس الإستراتيجي والسياسي للحزب، والذي حُكم عليه في فبراير/شباط الماضي بالسجن 10 سنوات بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر.

وقال بيكاس بعد جلسة الاستماع "تم تحذيرنا من أنه إذا حدث أي اضطراب في النظام العام، فسيتم اعتقالنا".

في الأشهر الأخيرة، اعتُقل عدد من نشطاء حزب غباغبو وحزب الديمقراطيين الإيفواريين (الحليف بالجبهة المشتركة) بتهم تتعلق بـ"التحريض على الإخلال بالنظام العام" من بينهم هنري جويل ندري كواديو مسؤول شباب الحزب للطلبة، وإنوسنت ياو مسؤول الشباب الريفي الذي وُجهت إليه تهمة "تهديد أمن الدولة" في قضية مرتبطة بانتخابات 2020.

تشدد حكومي

قال المتحدث باسم الحكومة أمادو كوليبالي، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إن "من تم اعتقالهم حتى الآن لم يُعتقلوا لأنهم من المعارضة بل لأنهم ارتكبوا مخالفات. الأمر ليس أكثر تعقيدا من ذلك".

ABIDJAN, IVORY COAST - OCTOBER 10: President of the Republic of Cote d'Ivoire Alassane Ouattara speaks on stage during the Economic Development Assembly: Advancing Africa's Future on October 10, 2024 in Abidjan, Ivory Coast. (Photo by Andrew Esiebo/Getty Images for Global Citizen)
رئيس كوت ديفوار الحسن وتارا خلال فعالية جمعية التنمية الاقتصادية بعنوان "تعزيز مستقبل أفريقيا" (غيتي)

ونفى الوزير وجود تراجع في حرية التعبير قبل الانتخابات، مؤكدا أن "كوت ديفوار بلد حرية التعبير، ويكفي النظر إلى نبرة صحافتنا".

وكان كوبينان أدجواماني المتحدث باسم حزب تجمع الهوفويتيين من أجل الديمقراطية والسلام (الحاكم) قد حذر قبل أيام قائلا "لن يُسمح بالفوضى". وستنشر السلطات 44 ألف عنصر أمني لتأمين الانتخابات.

مراقبة وسائل التواصل

في نهاية الأسبوع الماضي، وجّه المدعي العام برامان عمر كوني تحذيرا لمديري صفحات التواصل الاجتماعي والمدونين ورؤساء التحرير، قائلا "انتهى وقت اللعب" مذكرا إياهم بأنهم قد يُعتبرون "متواطئين" مع أصحاب التعليقات المسيئة.

خريطة كوت ديفوار
(الجزيرة)

وقال المتحدث باسم الحكومة إن "ما كان غير قانوني خارج الإنترنت يبقى غير قانوني على الإنترنت. كثيرون أدركوا أن الجريمة تبقى جريمة، وأن الإنترنت ليس منطقة للإفلات من العقاب".

وأوائل سبتمبر/أيلول الماضي، اعتقل المؤثر إبراهيم زيغي (البالغ من العمر 26 عاما، والمقرب من حزب غباغبو) من منزله في أبيدجان- بعد أن دعا في فيديو إلى التظاهر أمام المجلس الدستوري عند إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

المصدر: أفريكا ريبورت

