كوريا الشمالية تعلن عن إجراءات لمواجهة الحشد العسكري الأميركي

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الأحد، قوله إن بيونغ يانغ خصصت "أصولا إستراتيجية" للرد على الحشد العسكري الأميركي في كوريا الجنوبية، وتعهد باتخاذ إجراءات عسكرية إضافية.

وأضافت الوكالة أن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال معرض عسكري أقيم قبل أيام من حلول الذكرى الـ80 لتأسيس حزب العمال الكوري.

وقال كيم إنه "مع تحشيد الجيش الأميركي للأسلحة في منطقة جمهورية كوريا، يزيد قلقنا الإستراتيجي بشأن هذه المنطقة، وبناء عليه، خصصنا أصولنا الخاصة للأهداف الرئيسية، في تكافؤ مباشر"، مضيفا أنه "يراقب عن كثب التطور العسكري عبر الحدود".

وأضاف "أعتقد أن أعداءنا ينبغي أن يقلقوا بشأن الاتجاه الذي تتطور فيه بيئتهم الأمنية"، وأشار كيم كذلك إلى أن كوريا الشمالية "ستطور بلا شك إجراءات عسكرية إضافية" من أجل الاستعداد للرد على الحشد العسكري للقوات الأميركية، دون أن يُقدّم أي تفاصيل إضافية حول ماهية تلك الإجراءات.

وتنشر الولايات المتحدة نحو 28 ألفا و500 جندي في الجنوب لصد أي تهديد عسكري من الشمال المسلح نوويا، وقد أجرت الشهر الماضي مناورات عسكرية مشتركة مع حليفتيها كوريا الجنوبية واليابان.

وتأتي تصريحات كيم في وقت توثق فيه كوريا الشمالية علاقاتها العسكرية مع روسيا، إذ إنها، بحسب مسؤولين كوريين جنوبيين، تدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه في أوكرانيا عبر إرسال قوات ومدفعية.

وقام كيم أيضا بتعزيز علاقاته وتحالفه مع الصين، حيث سافر مؤخرا إلى العاصمة بكين لحضور عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ80 لنهاية الحرب العالمية الثانية، إلى جانب الرئيس الصيني شي جين بينغ وبوتين.

وصرح كيم الشهر الماضي بأنه منفتح على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن لديه "ذكريات طيبة" مع الرئيس دونالد ترامب، لكنه أكد عدم تخلي بلاده عن ترسانتها النووية.