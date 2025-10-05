فتح تعيد القدوة إلى صفوفها بعد 4 أعوام على فصله

وافقت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) على إعادة عضو لجنتها المركزية ناصر القدوة إلى صفوفها بعد فصله في مارس/آذار عام 2021.

وقالت الحركة التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيان بعد اجتماع لجنتها المركزية في رام الله، "إنها ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة ومواكبة التطورات والتحركات الخاصة بقضية شعبنا".

وكانت حركة فتح قررت فصل القدوة ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسرعرفات لسعيه إلى طرح قائمة منفصلة لمرشحين في الانتخابات البرلمانية التي كانت ستجري في مايو/أيار عام 2025، بعد شهرين من قرار فصله، لكنها لم تُجر حتى الآن.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نص رسالة بعث بها القدوة إلى عباس يطالب فيها بعودته إلى صفوف الحركة.

وجاء في رسالة القدوة "إعادة اللحمة والوحدة لحركة فتح في كافة أطرها تمثل الطريق الأسهل والأنجع لتوظيف قدرتنا وإمكانيتنا بإرادة قوية للوصول إلى أهدافنا الوطنية المتمثلة بنيل الحرية والاستقلال".

وتضيف الرسالة "عليه فإنني أطالب سيادتكم بقبول عودتي إلى الإطار الشرعي للحركة ولموقعي بجانبكم كي تنهض بواقعنا ونستمر في أداء رسالتنا الوطنية والإنسانية بروح المحبة والاحترام".