عشرات القتلى بفيضانات وانزلاقات أرضية في نيبال

أودت انزلاقات أرضية وفيضانات في نيبال بحياة 42 شخصا على الأقل، وفق ما أفادت السلطات اليوم الأحد.

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت شانتي مهات المتحدثة باسم الوكالة الوطنية المكلفة بالحالات الطارئة لقد "قضى 42 شخصا إلى الآن في كوارث مختلفة نجمت عن الأمطار، إضافة الى 5 آخرين لا يزالون مفقودين".

وقد أُحصي 37 على الأقل من هؤلاء القتلى في إقليم إيلام (شرق البلاد).

وأفاد المسؤول في الإدارة المحلية سونيتا نيبال أن "الطرق مقطوعة.. بعض المناطق يصعب جدا الوصول إليها. فرق الإغاثة مضطرة إلى التوجه إليها سيرا".

وجنوب شرق البلاد، قال مسؤول إن منسوب مياه نهر كوشي، الذي يتسبب في فيضانات تسفر عن حدوث وفيات بولاية بيهار الهندية كل عام تقريبا، فاق مستوى الخطر.

وفي العاصمة كاتماندو التي تحيط بها التلال، فاضت مياه عدد من الأنهار وغمرت الطرقات والعديد من المنازل، مما أدى لعزلها عن بقية المناطق عن طريق البر، وتمت تعبئة مروحيات ومراكب لإجلاء المنكوبين.

ويلقى المئات حتفهم سنويا جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات في نيبال التي تغلب عليها الطبيعة الجبلية، وذلك خلال موسم الرياح الموسمية الذي يبدأ عادة منتصف يونيو/حزيران ويستمر حتى منتصف سبتمبر/أيلول.

ولكن الخبراء يرون أن التبدل المناخي يزيد من خطورة هذه الظواهر.