عراقجي: التعاون مع الوكالة الذرية لم يعد ملائما

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد أن التعاون بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية "لم يعد ملائما" مع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران على خلفية برنامجها النووي.

وقال عراقجي أمام دبلوماسيين أجانب "ينبغي تاليا اتخاذ قرارات جديدة، وفي رأيي أن اتفاق القاهرة لم يعد ملائما في الوضع الراهن"، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الفائت بين إيران والوكالة الذرية لتحديد طبيعة تعاونهما.

وأضاف عراقجي "اتفاق القاهرة لم يعد يصلح ليشكل أساسا لتعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، لافتا الى أن "قرارا" بشأن العلاقة معها "سيصدر" قريبا.

وكانت طهران علقت في يوليو/تموز تعاونها مع الوكالة الأممية إثر استهداف إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو/حزيران مواقع نووية إيرانية خلال حرب استمرت 12 يوما.

وأُعيد فرض العقوبات الصارمة بعدما فعّلت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق، والتي سمحت بإعادة فرض العقوبات التي رُفعت بموجب اتفاقِ 2015.

وحذرت طهران مرارا من أن عودة العقوبات ستؤدي إلى تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن لم يتضح بعد ما إن كانت إيران تعتزم قطع علاقتها تماما بالوكالة.

ومنذ إعادة فرض العقوبات، يدعو عدد من السياسيين الإيرانيين للخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي التي تفرض على الدول الموقعة وضع منشآتها النووية تحت مراقبة الوكالة الدولية.

والبرنامج النووي الإيراني هو السبب الرئيسي للتوتر بين إيران والغرب، ولا سيما الولايات المتحدة التي تشتبه مع حليفتها إسرائيل بسعي طهران لامتلاك سلاح نووي.

في المقابل، تشدد إيران على أنها لا تسعى لحيازة أسلحة نووية، بل إلى استخدام الطاقة النووية لأهداف سلمية، وخصوصا لتوليد الكهرباء.