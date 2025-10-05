صحف عالمية: خطة السلام قد لا تنجح وإسرائيل الخاسر الأكبر إذا لم تنفذ

تناولت صحف ومواقع عالمية مستقبل خطة السلام الأميركية الجديدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محذّرة من أن فرص نجاحها محدودة في ظل التعقيدات السياسية والعسكرية الراهنة، ومعتبرة أن إخفاق إسرائيل في استغلال الفرصة القائمة سيجعلها الخاسر الأكبر نهاية المطاف.

ففي صحيفة معاريف الإسرائيلية، كتب اللواء المتقاعد إسحاق بريك أن إسرائيل تخوض منذ عامين حربا في غزة دون تحقيق أي من أهدافها المعلنة، مؤكّدا أن استمرار هذا النهج يعني خسارة إستراتيجية عميقة.

ويرى بريك أن الحل الوحيد لإنقاذ إسرائيل يكمن في اتفاق تفاوضي حقيقي مع حركة حماس يتضمن تنازلات متبادلة تضع حدّا للحرب، مؤكدا أن تجاهل الفرصة الراهنة سيقود إلى مزيد من الاستنزاف العسكري والسياسي، وأن القيادة الإسرائيلية مطالبة بالتحرك نحو تسوية تحفظ أمنها ومكانتها.

أما صحيفة واشنطن بوست فرأت في افتتاحيتها أن هناك نافذة ضيقة للتوصل إلى اتفاق شامل في القاهرة بوساطة أميركية، لكنها شددت على أن الطريق لا يزال مليئا بالعقبات نتيجة تشابك الحسابات السياسية الإسرائيلية والضغوط الداخلية على الطرفين.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن المقترح الحالي يختلف عن سابقيه من حيث طبيعته الشاملة، إذ يتجاوز صفقات الأسرى الجزئية نحو اتفاق متكامل لوقف إطلاق النار، معتبرة أن قبول حماس المبدئي للخطة يمثل تطورا مهمّا يستحق البناء عليه.

ودعت واشنطن بوست إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى صياغة تسوية متوازنة ترضي إسرائيل دون إغضاب العواصم العربية، في محاولة لتجنب تكرار إخفاقات سابقة، لا سيما في ظل ما تحظى به الخطة من تأييد داخل الأوساط الإسرائيلية.

مؤشر جدية

أما وول ستريت جورنال، فقد أبرزت تحركات ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأميركي واللذين يستعدان لجولة جديدة في الشرق الأوسط لدفع الخطة قدما. واعتبرت هذه الزيارة مؤشرا على جدية واشنطن في الوصول إلى اتفاق، رغم الشكوك بشأن شروط جمع الأطراف حول طاولة واحدة.

إعلان

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مصدر مطّلع أن وفدا إسرائيليا رفيعا سيشارك في المحادثات المقبلة، ويُتوقع أن يضم رون ديرمر المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين.

ومن جانبها، سلطت صحيفة لوموند الفرنسية الضوء على الدور غير المعلن لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في دعم الخطط الأميركية المتعلقة بقطاع غزة، مشيرة إلى أن علاقاته الوثيقة مع نتنياهو جعلته جزءا من المعادلة السياسية الجديدة في المنطقة.

ورأى الكاتب جون بيير فيليو أن بلير لعب منذ عام 2003 دورا متواصلا في سياسات تتجاهل الحقوق الفلسطينية، إذ دعم برامج اقتصادية تعزز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية بدلا من الدفع نحو الاستقلال الوطني للفلسطينيين.

وأضاف فيليو أن معهد بلير، الذي يتعاون مع مستشاري ترامب، يشارك اليوم في هندسة التصورات الاقتصادية الجديدة لقطاع غزة، في استمرار نهج يغفل جوهر الصراع المتمثل في غياب العدالة السياسية وحق تقرير المصير.

سوء معاملة

وفي سياق متصل، تطرقت غارديان إلى حادثة احتجاز الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ في إسرائيل عقب مشاركتها في "أسطول الصمود العالمي" متحدثة عن تعرضها لسوء معاملة خلال احتجازها.

وأوردت الصحيفة البريطانية أن تونبرغ وُضعت في زنزانة غير صحية تفتقر إلى الطعام والماء الكافيين، وأنها أُجبرت على حمل أعلام إسرائيلية خلال التحقيق لإخفاء هويتها، ومن جانبها وصفت السلطات السويدية ظروف احتجازها بأنها "مهينة وغير إنسانية".

وفي جيروزاليم بوست الإسرائيلية، كتب دوغلاس بلومفيلد مقالا تناول فيه تآكل الدعم الذي تحظى به إسرائيل داخل الجاليات اليهودية بالخارج، محذرا من اتساع الفجوة بين إسرائيل ويهود الشتات، خصوصا في الولايات المتحدة.

وأوضح بلومفيلد أن هذه الفجوة لم تعد مجرد خلاف سياسي، بل أزمة هوية بين قيم اليهود الأميركيين والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي تجاهلت مصالحهم، وقال إن "عصر الإجماع الحزبي المؤيد لإسرائيل في الكونغرس قد انتهى، ولن يعود كما كان".

وأضاف الكاتب أن التراجع في دعم يهود الشتات يهدد الأساس الذي بُنيت عليه العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن استمرار سياسات اليمين الإسرائيلي المتشدد سيؤدي إلى تفكك الروابط التقليدية وربما انهيارها.