شهيد ومصابون باعتداءات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال اليوم الأحد سلسلة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، في أحدث تصعيد لعدوانها المتواصل بالتوازي مع الحرب على غزة.

وأفاد الهلال الأحمر باستشهاد فلسطيني وإصابة 8 آخرين برصاص الاحتلال حالتهم بين متوسطة وخطرة بواد الحمص شمال بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

كما أفاد بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال عند حاجز جلجوليا العسكري بقلقيلية شمالي الضفة، وبأن قوات الاحتلال تمنع طواقمه من الوصول لمصاب عند الحاجز.

وفي الأثناء، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

لحظة إصابا عمال برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في منطقة وادي الحمص شرق بيت لحم ونقلوا إلى مشفى بيت جالا الحكومي. pic.twitter.com/EewqJU0LxC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 5, 2025

هجمات المستوطنين

وقالت مصادر للجزيرة إن مجموعات استيطانية دهمت أراضي ومنشآت زراعية في مناطق متفرقة في الضفة صباح اليوم، وألحقت أضرارا بالمزارعين الفلسطينيين.

وأضافت المصادر أن المستوطنين المتطرفين اقتحموا جبل الكدان القريب من بؤرة استيطانية مستحدثة شمالي بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية وقطعوا عددا كبيرا من أشجار الزيتون.

وهاجم مستوطنون آخرون الجهة الشمالية من قرية فرخة في محافظة سلفيت وقطعوا وكسروا عددا من أشجار الزيتون. وفي قرية أم صفا دهم مستوطنون منشأة زراعية بعد تكسير أبوابها وقاموا بتخريب ما بداخلها وسرقة محتوياتها.

وأفادت مصادر للجزيرة بأن مستوطنين أطلقوا الرصاص الحي على شاحنة فلسطينية في منطقة واد سعير شمال الخليل دون وقوع إصابات.

كما قالت مصادر للجزيرة إن مستوطنين هاجموا منازل فلسطينيين في قرية الزويدين ببادية يطا جنوبي محافظة الخليل.

وذكرت المصادر أن المستوطنين تسللوا من بؤرة استيطانية جديدة بمحيط القرية، ووصلوا إلى منازل السكان واعتدوا عليهم بالضرب داخل بيوتهم.

إعلان

وأضافت أن قوات الاحتلال وصلت إلى المكان أثناء تصدي الأهالي للهجوم، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال احتجزت ما لا يقل عن 10 شبان من القرية خلال المواجهات التي اندلعت عقب الهجوم.

تغطية صحفية: مليشيات المستوطنين تطلق الرصاص الحيّ تجاه مركبة لمواطن في منطقة واد سعير شمال شرق الخليل. pic.twitter.com/QkBBL6qU9C — القسطل الإخباري (@AlQastalps) October 5, 2025

مخطط استيطاني جديد

من جهة أخرى، أفادت منظمة البيدر الحقوقية بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صدقت على مخطط للاستيلاء على أكثر من 35 دونما شرق مدينة قلقيلية.

وأوضحت المنظمة أن المخطط يستهدف السيطرة على أراضٍ في منطقة واد بروص، شمالي قرية كفر قَدّوم، تمهيدا لإقامة 58 وحدة استيطانية جديدة لصالح مستوطنة متسبي يشاي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية منيف نزال قوله إن الاحتلال نشر عبر الإعلام الإسرائيلي مخططا يقضي بالاستيلاء على أكثر من 35 دونما من أراضي القرية، تقع في الحوض رقم (10) بمنطقة "واد بروص".

وأوضح نزال أن المخطط يهدف إلى بناء عشرات الوحدات الجديدة لصالح مستوطنة "متسبي يشاي"، المقامة على أراضي القرية.