سرايا القدس تستهدف قوات للاحتلال وتسيطر على مسيّرة استخباراتية بمدينة غزة

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد قالت إنها من استهداف مقاتليها جنود وآليات للاحتلال الإسرائيلي والسيطرة على مسيّرة استخباراتية في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس -في مقطع فيديو عرضته قناة الجزيرة- إنها استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون، بينما ظهر مقاتلوها وهم يجهزون القذائف ويطلقونها باتجاه قوات الاحتلال.

كما أظهرت المشاهد المسيّرة الاستخباراتية التي قالت سرايا القدس إن مقاتليها سيطروا عليها في حي الشيخ رضوان خلال تنفيذها مهام استخبارية.

ولم تحدد سرايا القدس تاريخ تنفيذ هذه العملية التي تأتي في سياق الرد على الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في مختلف مناطق القطاع وخاصة في مدينة غزة، رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حثّ إسرائيل على وقف قصف القطاع بعد موافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعض البنود الرئيسية في خطته لإنهاء الحرب.