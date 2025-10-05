زامير يهدد بالعودة للحرب على غزة

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير خلال تفقده قواته في قطاع غزة، أن الجيش أجرى "تغييرا" في عملياته لم يبلغ حد وقف إطلاق النار، متوعدا بـ"العودة للقتال" في حال فشلت مباحثات الإفراج عن الأسرى.

ونقل بيان عسكري اليوم الأحد عن زامير قوله "لا يوجد وقف لإطلاق النار، لكن الوضع العملياتي تغيّر.. المستوى السياسي يحوّل الأدوات والإنجازات التي حققتموها بالعمل العسكري إلى مكاسب سياسية".

وأضاف "إذا لم ينجح الجهد السياسي، فسنعود للقتال.. المعركة لم تنته، يجب أن نظل يقظين ومستعدين للقتال في أي وقت"، وقال "لدينا مزيد من الأهداف الحربية وإذا لزم الأمر سنقاتل حتى هزيمة حماس سياسيا وعسكريا".

في السياق نفسه، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر قوله إن وزيرَي الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش طالبا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– بالتعهد بالعودة للقتال إذا لم يفكك سلاح حماس.

وقالت الهيئة إن سموتريتش ووزراء آخرون أعطوا نتنياهو الضوء الأخضر للمرحلة الأولى من الصفقة.

وطرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين الماضي خطته بشأن غزة، التي تنص على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، مقابل نزع سلاح الحركة.

وقالت حماس يوم الجمعة الماضي إنها وافقت على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، كما جدّدت تأكيدها الاستعداد لتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط)، تتولى الإشراف على شؤون غزة ضمن توافق وطني ودعم عربي وإسلامي.