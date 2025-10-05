قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استعداد لإنهاء القصف في غزة، في حين تستعد القاهرة لاستضافة مفاوضات يوم غد الاثنين يشارك فيها الوسطاء ووفدان من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل لبحث عملية تبادل الأسرى وفق مقترح ترامب.

وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة سي إن إن "سأعرف قريبا ما إذا كانت حماس جادة"، وتوعد بالقضاء على الحركة إذا قررت البقاء في السلطة.

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الحرب في غزة لم تنتهِ بعد، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات جارية لبحث تفاصيل الاتفاق، وأعرب عن أمله في الانتهاء من الأمور اللوجستية بسرعة كبيرة.

وأوضح روبيو في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" أن حماس وافقت من حيث المبدأ على ما سيحدث بعد الحرب، لكنه شدد على أن المرحلة الثانية المتعلقة بنزع السلاح والانسحاب لن تكون سهلة، مؤكدا أن "الحديث عن نهاية الحرب سابق لأوانه، فهناك بعض العمل الذي يتعين القيام به".

وبشأن الأسرى قال روبيو "سنعرف بسرعة كبيرة ما إذا كانت حماس جادة أم لا من خلال كيفية سير هذه المحادثات الفنية من حيث الأمور اللوجستية".

موقف نتنياهو

واليوم الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– إن إسرائيل لن تنتقل إلى أي بند من خطة ترامب قبل الإفراج عن كل المحتجزين في قطاع غزة، بحسب ما نقلته صحيفة يسرائيل هيوم.

وأضاف أن إسرائيل ستعود للقتال بدعم من الدول المعنية إذا لم يفرَج عن المحتجزين بحلول المدة المحددة بالخطة الأميركية وهي 72 ساعة، دون أن يشير إلى تلك الدول.

وأكد نتنياهو أن السلطة الفلسطينية لن تحكم غزة بعد انتهاء الحرب، قائلا "لن يشارك أي ممثل عن حركة حماس أو السلطة في إدارة القطاع".

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن تل أبيب نجحت "في تحويل الوضع من عزلة إسرائيل إلى عزلة حماس"، وفق زعمه، رغم تزايد الانتقادات الدولية لاستمرار قتل المدنيين وتدمير مدنهم وحياتهم في القطاع المحاصر.

وغدا الاثنين، تستضيف مصر وفدين من حركة حماس وإسرائيل ووفود الوسطاء لبحث عملية تبادل الأسرى وفق مقترح ترامب.

دعم ألماني

في السياق ذاته، دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى تعاون دولي سريع لتنفيذ خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط، مؤكدا قبل مغادرته إلى قطر أن بلاده ستلتزم "بشكل حاسم" بتطبيق الخطة التي وصفها بأنها "فرصة فريدة".

وأوضح فاديفول أن ألمانيا ستقدم عروضا ملموسة للمساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار، معتبرا أن تنفيذ الخطة يرتبط بـ"استقرار المنطقة وأمن مستدام للجميع وأفق سياسي للفلسطينيين وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل".

ويزور فاديفول قطر والكويت، حيث سيُجري مباحثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بشأن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ومن بينهم مواطنون ألمان، كما سيشارك في اجتماعات مجلس التعاون الخليجي مع الاتحاد الأوروبي في الكويت.

وطرح ترامب الاثنين الماضي خطته بشأن غزة، التي تنص على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، مقابل نزع سلاح الحركة.

وقالت حماس -الجمعة في بيان- إنها وافقت على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، كما جدّدت تأكيدها الاستعداد لتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط)، تتولى الإشراف على شؤون غزة ضمن توافق وطني ودعم عربي وإسلامي.