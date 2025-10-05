أخبار|ملاوي

بيتر موثاريكا الفائز في الانتخابات يؤدي القسم رئيسا لملاوي

Arthur Peter Mutharika, the newly elected seventh president of Malawi, attends an inauguration ceremony, at the Kamuzu stadium in Blantyre, Malawi, October 4, 2025. REUTERS/Eldson Chagara
آرثر بيتر موثاريكا، الفائز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي يؤدي القسم في ملعب كاموزو بمدينة بلانتير أمس السبت (رويترز)
Published On 5/10/2025
آخر تحديث: 08:48 (توقيت مكة)

في مشهد سياسي متجدد، أدى رئيس ملاوي بيتر موثاريكا اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية، متعهّدًا بمكافحة الفساد وإنقاذ اقتصاد بلاده من أزمته المتفاقمة، وذلك خلال مراسم أقيمت السبت في مدينة بلانتير جنوبي البلاد، وسط حضور جماهيري ورسمي واسع.

وحصل موثاريكا (85 عامًا) على أكثر من 56% من أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت منتصف سبتمبر/أيلول، متفوقًا على منافسه الرئيس المنتهية ولايته لازاروس تشاكويرا (70 عامًا)، الذي نال 33% فقط، في رابع مواجهة انتخابية تجمع الرجلين خلال عقد من الزمن.

أزمة اقتصادية خانقة

وفي خطاب تنصيبه، وصف موثاريكا الوضع الاقتصادي في البلاد بالكارثي، مشيرًا إلى أن حكومته ترث دولة تعاني من نقص حاد في الغذاء، وارتفاع تكاليف المعيشة، وشحّ في العملات الأجنبية، مما أدى إلى شلل في قطاع الأعمال واستمرار أزمة الوقود.

Election officials carry ballot boxes at the end of voting day in the country's general election in Lilongwe, Malawi, September 16, 2025. REUTERS/Thando Hlophe
مسؤولون انتخابيون ينقلون صناديق الاقتراع في ختام يوم التصويت في الانتخابات العامة للبلاد (رويترز)

وقال الرئيس الجديد "لا يوجد مال في خزينة الدولة، والاقتراض بلغ مستويات غير مسبوقة، ولا أحد يعرف أين ذهبت الأموال المقترضة"، مضيفًا "لن أعدكم باللبن والعسل، بل بالعمل الجاد والقرارات الصعبة والمؤلمة. لقد انتهى شهر العسل مع نهب الدولة".

دعوة للاستثمار

ودعا موثاريكا المجتمع الدولي إلى دعم بلاده اقتصاديًا، موجّهًا حديثه إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معلنًا عزمه إرسال وفد رسمي إلى واشنطن قريبًا لبحث فرص التعاون، خاصة في ظل تقليص المساعدات الأميركية لملاوي.

Malawian President Lazarus Chakwera votes in the country's general election at Malembo village, west of the capital, Lilongwe, Malawi September 16, 2025. REUTERS/Eldson Chagara
رئيس ملاوي المنصرف لازاروس تشاكويرا يدلي بصوته في الانتخابات العامة في 16 سبتمبر/أيلول 2025 (رويترز)

غياب الخصم وحضور التمنيات

وفي حين غاب تشاكويرا عن مراسم التنصيب، أصدر حزب مؤتمر ملاوي بيانا أعرب فيه عن تمنياته لموثاريكا بالنجاح والصحة، مؤكدا احترامه لنتائج الانتخابات.

المصدر: رويترز

