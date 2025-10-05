ترامب يوبخ نتنياهو بألفاظ نابية لتشاؤمه إزاء رد حماس

كشف موقع أكسيوس عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بألفاظ نابية خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الجمعة، بعد أن أبدى نتنياهو تشاؤما تجاه رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترح البيت الأبيض لوقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين أن ترامب اتصل بنتنياهو عقب تلقيه ما وصفه بأنه "رد إيجابي مشروط" من حماس على خطته للسلام، إذ أعلنت الحركة استعدادها للإفراج عن جميع الأسرى مقابل وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، مع طلبها التفاوض على بعض التفاصيل.

غير أن نتنياهو -حسب أحد المسؤولين الأميركيين- قال لترامب إن "رد حماس لا يعني شيئا ولا يستحق الاحتفال"، الأمر الذي أثار غضب الرئيس الأميركي، وردّ عليه قائلا بحدة: "اللعنة، لماذا أنت متشائم هكذا دائما؟ هذا إنجاز، تقبّله".

وأضاف المصدر أن الحادثة تعكس إصرار ترامب على إقناع نتنياهو بوقف الهجمات إذا أبدت حماس استعدادا للتوصل إلى اتفاق، رغم تحفظات رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي شدد في محادثات مغلقة على أن رد حماس يمثل "رفضا ضمنيا" للخطة الأميركية.

رواية مضللة

وأشار أحد المسؤولين الإسرائيليين للموقع إلى أن نتنياهو أراد تنسيق الموقف مع واشنطن لتجنب "رواية إعلامية مضللة" توحي بأن حماس قدمت ردا إيجابيا.

لكن مسؤولين أميركيين أكّدوا أن ترامب رأى في الرد "نافذة فرصة حقيقية لإنهاء الحرب"، بعد أن كان يخشى أن ترفض حماس المقترح بشكل قاطع.

وأضافت المصادر أن المكالمة بين الطرفين كانت حادة ومشحونة، وأن ترامب كان مستاء من نبرة نتنياهو الفاترة.

وفي وقت لاحق، صرح ترامب -في مقابلة مع "أكسيوس"- بأنه قال لنتنياهو إن هذه "فرصته لتحقيق النصر".

وبعد ساعات من المكالمة، أصدر ترامب بيانا دعا فيه إسرائيل إلى وقف الغارات الجوية على غزة، في حين أمر نتنياهو بعد 3 ساعات فقط بوقف العمليات الهجومية مؤقتا.

ورفض البيت الأبيض التعليق رسميا على فحوى الاتصال، بينما نشر نتنياهو في وقت لاحق مقطع فيديو أكد فيه أن التنسيق مع واشنطن مستمر، مشيدا بدور ترامب في "السعي لتحقيق الأمن والسلام".

وتستضيف مصر -غدا الاثنين- مفاوضات غير مباشرة بين وفدين من إسرائيل وحماس بمشاركة فريق الوسطاء لبحث تفاصيل تبادل الأسرى وفقا لخطة الرئيس الأميركي، بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، وفق بيان لوزارة خارجيتها.

وطرح ترامب الاثنين الماضي خطته بشأن غزة، التي تنص على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، مقابل نزع سلاح الحركة.

وقالت حماس -يوم الجمعة في بيان- إنها وافقت على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، كما جدّدت تأكيدها الاستعداد لتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط)، تتولى الإشراف على شؤون غزة ضمن توافق وطني ودعم عربي وإسلامي.