ترامب يلوّح بتسريح للموظفين إن فشلت المفاوضات مع الديمقراطيين

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت -اليوم الأحد- إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستبدأ في تسريح جماعي للموظفين الاتحاديين إذا رأى الرئيس أن المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونغرس "لن تحقق أي تقدم على الإطلاق".

وأوضح هاسيت -في حديث لشبكة "سي إن إن" أنه لا يزال يرى فرصة لتراجع الديمقراطيين عن موقفهم، مما يجنب الولايات المتحدة إغلاقا حكوميا مكلفا وتسريحا للموظفين.

وأغلقت الحكومة معظم عملياتها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، بداية السنة المالية الأميركية، بعدما حالت الانقسامات الحزبية العميقة دون توصل توصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل، مما أشعل فتيل أزمة يمكن أن تكون طويلة وشاقة وربما تؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف بالحكومة الاتحادية.

ولا يوجد مخرج واضح من المأزق، في وقت تحذر فيه الوكالات من أن الإغلاق الحكومي سيعيق إصدار تقرير الوظائف لسبتمبر/ أيلول الذي يحظى بمتابعة دقيقة، وسيبطئ حركة السفر الجوي، وسيعلق البحث العلمي، وسيحجب رواتب القوات الأميركية، وسيؤدي إلى تعليق عمل 750 ألف موظف اتحادي بتكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار.

وألغت إدارة ترامب -الخميس الماضي- منحا بقيمة 7.6 مليارات دولار لدعم مئات المشروعات للطاقة النظيفة في 16 ولاية صوتت لصالح منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بانتخابات الرئاسة العام الماضي.

وجاء هذا القرار في ظل تهديد الرئيس بخفض كبير في الإنفاق، وذلك في إطار خلافه مع أعضاء الحزب الديمقراطي بالكونغرس حول أزمة إغلاق الحكومة.

وأوضحت وزارة الطاقة -في بيان، الخميس الماضي- أنه تم إنهاء 223 مشروعا بعد دراسة تقييمية خلصت إلى أنها لا تساهم بشكل كاف في تلبية احتياجات البلاد من الطاقة أو أنها غير مجدية اقتصاديا.

ولم يكشف المسؤولون عن تفاصيل المشاريع التي تم إنهاؤها، لكنهم ذكروا أن التمويل كان من مكاتب مختلفة بالوزارة، منها مكتب مشاريع الطاقة النظيفة، ومكتب كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وغيرها.