تفعيل قوة الساحل الموحدة بقيادة جديدة ومركزها نيامي

أعلن رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تشياني، خلال زيارة إلى باماكو عاصمة مالي في 30 سبتمبر/أيلول، أن القوة الموحّدة لتحالف دول الساحل أصبحت في طور التشغيل الفعلي.

وقد تم اختيار العاصمة النيجرية نيامي مقرا للقيادة المركزية، في القاعدة السابقة لعملية "برخان" الفرنسية، وأسندت القيادة إلى العقيد البوركيني إريك دابيري.

من جانبه، أوضح الرئيس البوركيني إبراهيم تراوري أن تجهيز الكتائب يتم وفق معايير موحّدة، رغم أن كل دولة تتولى شراء عتادها بشكل منفصل.

وأشار إلى أن الكتيبة الأولى من بوركينا فاسو باتت جاهزة، في حين يُنتظر اكتمال الثانية خلال شهرين.

يذكر أن جيوش النيجر ومالي وبوركينا فاسو نفذت منذ يناير/كانون الثاني 2025، عمليات ميدانية مشتركة.

ويستهدف التحالف تشكيل قوة قوامها 5 آلاف جندي من الدول الثلاث.

وقبل عودته إلى بلاده، زار تشياني واغادوغو عاصمة بوركينافاسو حيث التقى الرئيس تراوري، في خطوة أكدت التنسيق السياسي والعسكري بين العواصم الثلاث.