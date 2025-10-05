أخبار|سوريا

الرئيس السوري يحدد الأعياد الرسمية ويعيد الجدل بشأن تاريخ انطلاق الثورة

احتفالات الثورة السورية من الوكالة السورية سانا -ساحة الأمويين بدمشق تحتضن أحلام السوريين
احتفالات السوريين بدمشق عقب الإطاحة بنظام الأسد نهاية العام الماضي (سانا)

عمر زقزوق

Published On 5/10/2025
آخر تحديث: 15:16 (توقيت مكة)

قالت وكالة الأنباء السورية إن الرئيس أحمد الشرع أصدر -اليوم الأحد- المرسوم رقم 188 لعام 2025، والذي يقضي بتحديد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة من عطلة فيها بأجر كامل.

وضمت القائمة مجموعة من الأعياد، من بينها عيدا الفطر والأضحى ورأس السنة الميلادية والمولد النبوي الشريف، كما تم اعتماد يوم 18 آذار/مارس عيدا للثورة السورية وهو ما أثار الجدل مجددا على منصات التواصل السورية.

ورحب البعض بقرار اعتماد 18 مارس/آذار عيدا لانطلاق الثورة، بينما اعترض آخرون على اختيار هذا اليوم، مشيرين إلى أن أول مظاهرة خرجت ضد نظام بشار الأسد طالبت بالحرية كانت في دمشق بتاريخ 15 مارس/آذار 2011.

وتباينت آراء المدونين حول التاريخ الحقيقي لانطلاق الثورة، حيث أكد ناشطون أن الشرارة الأولى بدأت في 15 مارس/آذار 2011 عبر مظاهرة نظمت من قبل نشطاء واعتبرت خطوة أولى في طريق الثورة، إلا أنها تحولت إلى حراك جماهيري واسع مع أحداث 18 من نفس الشهر في درعا وسقوط أول شهيدين في ذلك اليوم برصاص قوات النظام المخلوع.

ورأى البعض أنه من الصعب تحديد اليوم الفعلي لانطلاق الثورة، معتبرين أن حسم هذا الأمر قرار سياسي بامتياز.

وأشار أحدهم "لست ضد أن يكون يوم 18 آذار/مارس، فلتضحيات أهل درعا رمزية كبيرة، لكن من الأفضل أن يُحسم الأمر عبر البرلمان، لأن القضايا الوطنية الرمزية يجب أن توحد السوريين لا أن تفرقهم".

من جهة أخرى، رأى فريق من المعلقين أن اعتماد الحكومة السورية ليوم 18 مارس/آذار عيدا للثورة هو تخليد لذكراها وتكريم لكل من ضحى في سبيل حرية سوريا، مؤكدين أن ذلك لا ينتقص من دور المشاركين في مظاهرات 15 مارس/آذار أو مظاهرة الحريقة التي تعد أول احتجاج ضد نظام الأسد.

واعتبر هؤلاء أن اختيار 18 مارس/آذار جاء تكريما لدماء أول شهيدين في الثورة السورية: حسام عياش ومحمود الجوابرة.

ولكن هناك من قرر الاحتفال بيوم 15 مارس/آذار والـ18 منه، فكتب أحد الناشطين "سأحتفل يوم 15 آذار ويوم 18 آذار، وكل يوم أعيشه بدون الأسد. في بلد عانى القهر لعقود، من حق أهله أن يحتفلوا كل يوم".

